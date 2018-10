Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale participa, alaturi de structurile cu responsabilitati in domeniul managementului situatiilor de urgenta, la exercitiul national SEISM 2018, planificat de Ministerul Afacerilor Interne, arata un comunicat al MApN, potrivit Agerpres. In cadrul exercitiului, conform…

- Eroii banateni au fost comemorati la Crucea Monument de pe Muntele Mic Foto: Mario Balint Eroii banateni care au cazut în Primul Razboi Mondial pentru reîntregirea tarii, au fost comemorati vineri, la Crucea Monument din vîrful Muntelui Mic, la 1670 m altitudine. Într-o…

- Spitalul Militar de Urgența “Dr. Ion Jianu” Pitești s-a inscris in randul instituțiilor partenere la Campania „Let’s Do It, Romania!”, “Ziua Naționala de Curațenie”, eveniment realizat de Asociația “Viitorul in Zori” in colaborare cu Ministerul Apararii Naționale. „€Spitalul Militar de Urgența “Dr.…

- Banatul nu este numai o țara a basmelor pe care le crezi, ci mai ales intruparea a ceea ce nu crezi ca se poate faptui. Astfel, in Banatul de Munte te odihnești in locuri minunate, de la malurile Dunarii și pana la cele mai spectaculoase inalțimi, de unde creștetul se agața de binecuvantarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii – CSAT, potrivit Mediafax. Avizul de la CSAT este in curs de a fi obtinut, urmand sa fie…

- Serviciul de urgența 112 va intra intr-o perioada de modernizare capitala. Serviciul de Telecomunicații Speciale care il gestioneaza a demarat o licitație pentru modernizarea și extinderea sistemului. Prin imbunatațirile aduse localizarea se va face mult mai precis, sistemul 112 va fi interconectat…

- Astazi, 13 august, pe faleza din fata Comandamentului Flotei s a desfasurat ceremonialul de acordare a drapelului de lupta Batalionului de Sprijin a Fortelor Navale "Ovidius", de catre Ministerul Apararii Nationale, precum si decernarea de distinctii si decoratii personalului Fortelor Navale. Ulterior,…