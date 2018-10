Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si managementul crizelor, Christos Stylianides, a apreciat, duminica, ca exercitiul „Seism 2018” este un exemplu de solidaritate, precizand ca este si un bun antrenament pentru posibile dezastre viitoare.

- "Noi am primit in timpul testarilor si plangeri: "cu ce drept ne anuntati?", "unde mi-ati gasit numarul de telefon?", "cine v-a dat dreptul sa ma alertati?". Populatia nu a inteles ca nu trebuie sa-i gasim numarul de telefon. Nici nu ne trebuie. Vine alerta imediat prin faptul ca esti in zona respectiva.…

- Presedintele Organizatiei de Femei a ALDE Bistrita-Nasaud, Mirela Carcu, ii indeamna pe toti romanii sa participe la vot si sa isi exprime propria vointa. Potrivit președintelui Organizației de Femei a ALDE B-N, Mirela Carcu, Romania trebuie sa fie un exemplu de moralitate, de tradiționalism și nu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, anuntand ca se astepta ca seful partidului sa ii retraga sprijinul ministrului, stiind ca Romania nu e vazuta bine de Comisia Europeana. Aceasta a mai adaugat…

- Majoritatea europenilor care au raspuns la consultarea publica privind ora de vara sunt in favoarea renunțarii la schimbarea orei de doua ori pe an, conform rezultatelor preliminare publicate, in 31 august, de Comisia Europeana. Aceeași preferința a fost inregistrata și in randul respondenților din…

- Armina Sarbu si Dragos Beldugan sunt doi tineri cu experienta in zona antreprenoriatului social care au venit cu o idee ce poate schimba ceva in Romania. Ei si-au propus sa creeze "Career Bus", un proiect prin care vor calatori prin sate si orasele mici pentru a-i gasi pe tinerii ramasi acolo si a-i…

- Aproape 3 din 4 romani petrec zilnic cel putin doua ore si jumatate pe zi in pozitia sezut, in fata computerului sau in fata televizorului. Concret, in Romania, 51% din romani nu se implica niciodata in activitati fizice, arata datele celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana,…

- Comisia Europeana a aprobat marti achizitionarea companiei slovene Gorenje de catre grupul chinez Hisense, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Ambele companii produc şi furnizează electrocasnice pentru uz casnic, cum ar fi frigidere şi maşini de spălat. …