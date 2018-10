#ExerciţiuSeism2018: Un nou cutremur, cu magnitudinea de 5,8 grade Richter; Capitala, cea mai afectată Un nou cutremur, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, s-a produs luni, in jurul orei 16.45, in zona Vrancea, la o adancime de 136 de kilometri, conform scenariului Exercitiului national "Seism 2018", au anuntat organizatorii.



"Cea mai afectata zona este, si de aceasta data, municipiul Bucuresti, fiind informatii despre producerea unor pagube materiale si despre persoane afectate. In prezent se realizeaza recunoasterea in teren si evaluarea pagubelor, activitati intreprinse de echipele de interventie in situatii de urgenta. Politia si Jandarmeria asigura masurile de ordine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca in scenariul simularii a fost introdusa o replica a cutremurului, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, care s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 141 kilometri, potrivit Agerpres. "Echipajele de interventie in situatii de urgenta…

- Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca in scenariul simularii a fost introdusa o replica a cutremurului, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, care s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 141 kilometri. "Echipajele de interventie in situatii de urgenta se deplaseaza…

- Peste 400 de persoane decedate in urma unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, victimele fiind preluate cu o morga mobila si duse la IML pentru identificare, este scenariul in cadrul exercitiului national "Seism 2018". Potrivit simularii, autoritatile se pregatesc de ce este mai rau…

- Mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor au fost angrenate in Exercitiul national "Seism 2018", care a fost declansat sambata, in jurul orei 9,00, si care a avut drept scenariu un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul in zona seismica Vrancea,…

- Potrivit MAI, incepand cu ora 9.00 s-a declansat exercitiul national "Seism 2018" care consta in punerea in aplicarea a Conceptiei nationale de raspuns post-seism. Citeste si Gheorghe Marmureanu, anunt despre un cutremur de 7 care va lovi Romania Conform scenariului, a avut loc un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Vrancea, la adancimea de 141 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 15.53, in județul Vrancea, la adancimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna…

- Oamenii se tem de un cutremur puternic in Romania, mai ales ca nimeni nu l-a uitat pe cel din 1977, soldat cu 1.570 de victime. Celebrul prezicator Ioan Istrate, țara noastra va fi lovita de un seism puternic, insa nu știe cand. Clarvazatorul crede ca vor fi sute de morți și ca mai multe orașe vor fi…