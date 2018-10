#ExerciţiuSeism2018/ Scenariul indică, în urma replicii cutremurului, un total de 3.000 de persoane decedate şi 380 de clădiri distruse Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca, pana duminica seara, conform scenariului in care a fost introdusa si o replica a cutremurului, numarul total al persoanelor decedate a ajuns la 3.000, iar 380 de cladiri, dintre care cinci spitale, au fost distruse total. De asemenea, 40.000 persoane au ramas fara adapost, 35.000 fara electricitate si 45.000 fara apa potabila. Au fost afectate peste 3.900 cladiri (380 distruse total, 1.400 distruse partial, iar 2.200 sunt improprii pentru locuit). In plus, cinci spitale din Bucuresti au fost distruse de cutremur, 22 spitale au fost distruse partial,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

