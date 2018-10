Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca in scenariul simularii a fost introdusa o replica a cutremurului, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, care s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 141 kilometri.



"Echipajele de interventie in situatii de urgenta se deplaseaza in teren pentru efectuarea recunoasterilor si evaluarea pagubelor generate de aceasta replica a cutremurului. Zona afectata este in special municipiul Bucuresti. Pentru recunoasterea si evaluarea situatiei, salvatorii beneficiaza de sprijin aerian. In momentul de fata, doua elicoptere ale Inspectoratului…