#ExerciţiuSeism2018: Peste 4.500 de persoane decedate, 8.500 rănite şi 800 dispărute Peste 4.500 de persoane au fost gasite decedate, 8.500 sunt ranite si peste 800 sunt in continuare disparute, dupa cea de-a cincea zi de simulare a cutremurului, potrivit organizatorilor exercitiului Seism 2018. "Potrivit scenariului exercitiilor Seism 2018/ EU-ModEX, evaluarea din cea de-a cincea zi arata ca in urma seismului din 13 octombrie, care a fost urmat de doua replici puternice, si-au pierdut viata cel putin 4.587 persoane, iar 8.585 au fost ranite. Totodata, 839 de oameni sunt in continuare dati disparuti. Echipele de cautare-salvare au reusit sa salveze 1.828 de persoane. 50.000 persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

