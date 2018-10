#ExerciţiuSeism2018 Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, angrenate în simularea de cutremur de la Bucureşti (grupaj) Mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor au fost angrenate in Exercitiul national "Seism 2018", care a fost declansat sambata, in jurul orei 9,00, si care a avut drept scenariu un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul in zona seismica Vrancea, ce a afectat cel mai mult municipiul Bucuresti.



Sambata dimineata au inceput deplasarea spre Capitala mijloace si forte din majoritatea judetelor, pe mai multe etape.



Astfel, ISU Ialomita s-a deplasat spre Bucuresti cu urmatoarele: 3 autospeciale de munca operativa, 3 autospeciale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

