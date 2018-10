Stiri pe aceeasi tema

- Conform scenariului, cel mai afectat ar fi municipiul Bucuresti, unde din primele informatii ar fi 12 imobile prabusite partial sau total si aproximativ 200 de victime doar in zona Centrului Vechi - Universitate. "Nu facem un show, asta vreau sa se inteleaga", a subliniat Raed Arafat. "Astazi la ora…

- Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi se va transforma in spital municipal universitar. Decizia a fost luata la Bucuresti, in urma consultarilor avute intre reprezentantii guvernului si o delegatie a primariei municipiului Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/5-oct-rdj-17-M-Chirica-spital-sf-spiridon.mp3…

- Corina Turcuman, o tanara mamica-antreprenor din Republica Moldova, care și-a cautat norocul in Romania, a cucerit in foarte scurt timp industria de Beauty de pe mapamond, extensiile sale de gene Karina Lashmaker devenim un brand internațional. Mai mult decat atat, in data de 22 și 23 octombrie 2018,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineața, la o locuința din Sectorul 5, flacarile extinzandu-se la un bloc invecinat, de 3 etaje.Blocul are aproximativ 50 de apartamente. In total, sunt 5 persoane carora le-a fost acordat primul ajutor de echipajele SMURD: 2 pompieri si 3…

- UPDATE – ora 18:12 Echipajele de prim ajutor au acordat ingrijiri medicale unui numar de 36 persoane dintre cele aflate vineri dupa-amiaza la mitingul din Piata Victoriei, dintre care doua au dorit sa fie transportate la spital, informeaza ISU Bucuresti. Potrivit sursei citate, printre persoanele respective…

- Cu zece ani in urma, pe 8 august 2008, in momentul in care lumea se pregatea sa urmareasca inceperea intrecerilor olimpice de la Beijing, o veste-soc acapara prima pagina a presei mondiale. Trupele rusesti intrau pe teritoriul Georgiei in sprijinul separatistilor din doua regiuni, Osetia de Sud si…

- Colaborarea dintre Color Magic (București), companie specializata in furnizarea de vopseluri industriale și do-it-yourself (Sikkens, Levis, Trimetal) pentru variate aplicații (lemn, metal, parchet, pereți) și compania brașoveana Romservice, specializata in distribuția de echipamente destinate atelierelor…

- Un miner a fost surprins miercuri dimineata de o surpare de pamant in Mina Lupeni. La locul accidentului au sosit echipaje medicale care ii acorda barbatului primul ajutor, transmite News.ro . Liderul Sindicatului ”Muntele ” din Valea Jiului, Darius Campean, a declarat pentru News.ro ca accidentul s-a…