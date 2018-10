Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti ca una dintre ingrijorarile sale este ca spitalele din Romania s-ar putea sa nu functioneze corect in urma unui cutremur, fiind nevoie de unele masuri. "Teama noastra in caz de un cutremur devastator este ca spitalele sa nu poata sa functioneze corect chiar daca n-au cazut, fie din cauza unor anumite resurse, fie ca unele aparate sa nu functioneze. Noi am incercat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si am tinut un seminar cum sa-ti pregatesti spitalul pentru a face fata la cutremur, dar trebuie sa fim mult mai…