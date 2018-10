Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti ca una dintre ingrijorarile sale este ca spitalele din Romania s-ar putea sa nu functioneze corect in urma unui cutremur, fiind nevoie de unele masuri. "Teama noastra in caz de un cutremur devastator este ca spitalele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca in cadrul exercitiului Seism 2018 au fost transferati pacienti cu aeronave catre spitale din Targu Mures si Craiova, iar Primaria Bucuresti a amenajat o tabara pentru peste 10.000 de sinistrati.…

- Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține, ca ar trebui luata in calcul modificarea legislației privind intervenția in cazul unor dezastre, menționand ca sunt masuri pentru care sunt necesare hotarari de guvern, ceea ce ingreuneaza procedurile.Citește și Elveția,…

- Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta, care gestioneaza serviciul 112, ruleaza pe Windows XP, un software invechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii, poate ceda oricand. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca este urgent nevoie de o modernizare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a fost audiat vineri in calitate de martor la Parchetul General in dosarul privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. El a spus la iesirea de la audieri ca a discutat cu procurorii despre modul in care a fost…

- Doua motociclete de intervenție au intrat in dotarea SMURD Iasi, iar paramedicii vor ajunge mai repede la intervenții cu ajutorul acestora. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, si-a manifestat speranta ca oamenii sa nu aiba nevoie de aceste motociclete.SMURD Iasi si-a ...

- Doua motociclete de intervenție au intrat in dotarea SMURD Iasi, iar paramedicii vor ajunge mai repede la intervenții cu ajutorul acestora. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, si-a manifestat speranta ca oamenii sa nu aiba nevoie de aceste motociclete.SMURD Iasi…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca spera ca pana la sfarsitul acestui an sa fie cumparate 500 de ambulante noi de diferite tipuri, intrucat licitatia pentru acestea se apropie de finalizare.