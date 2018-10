Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, sambata, ca in cadrul exercitiului Seism 2018 sunt estimate peste o mie de victime, intre care patru sute de morti, in urma cutremurului de 7,5 grade Celsius produs in Vrancea.

- Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta, care gestioneaza serviciul 112, ruleaza pe Windows XP, un software invechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii, poate ceda oricand. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca este urgent nevoie de o modernizare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, vineri, la Parchetul General, ca a fost prezent la MAI in cadrul componentei specifice din centrul de comanda in perioada protestului din 10 august si a aratat ca nu a avut informatii privind existenta vreunei tentative de lovitura…

- "Romania are nevoie de adevar! Nu mai putem permite aceasta practica si cultura a secretului, nu in Parlamentul Romaniei! Adevarul este dusmanul PSD! Raspunsurile ministrului Carmen Dan in fata Comisiei de aparare sunt clasificate la decizia PSD. Raspunsurile pe care le asteapta romanii despre represiunea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat, marti, in Comisia pentru aparare din Parlament, ca, cel mai probabil, in cazul barbatului care a participat la protestul din 10 august si care a murit luni noapte la spitalul din Alexandria a fost vorba despre “un episod…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat duminica seara ca exista multa manipulare in legatura cu protestul din 10 august si sunt foarte multi "parerologi" care arunca idei false in legatura cu efectele gazelor folosite de jandarmi, care au generat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca pâna miercuri 64 de persoane care au participat la incidentele din 10 august din Piata Victoriei s-au prezentat la spital, iar joi - 16.

- Doua motociclete de intervenție au intrat in dotarea SMURD Iasi, iar paramedicii vor ajunge mai repede la intervenții cu ajutorul acestora. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, si-a manifestat speranta ca oamenii sa nu aiba nevoie de aceste motociclete.SMURD Iasi si-a ...