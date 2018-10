Peste 3.900 de persoane decedate, peste 7.000 ranite, dintre care 7 cetateni straini, peste 45.000 persoane fara adapost si peste 2.300 disparute, este, potrivit scenariului, bilantul cutremurului simulat in cadrul Exercitiului national "Seism 2018", au anuntat, luni seara, organizatorii acestuia. De asemenea, in urma replicii produse luni, la ora 16.45, au fost afectate 40 de cladiri, dintre care 10 s-au prabusit, 28 sunt avariate si 2 sunt afectate de alunecari de teren. In total, sunt afectate 4.200 de cladiri, dintre care 420 distruse total, 1.420 distruse partial si 2.400 improprii pentru…