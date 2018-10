Cel mai mare exercitiu militar al NATO de dupa Razboiul Rece este strict defensiv, a declarat marti secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, aflat in Norvegia, unde saptamana trecuta a inceput exercitiul Trident Juncture, relateaza dpa. In jur de 50.000 de militari, 10.000 de vehicule militare si mai mult de 300 de aparate de zbor si nave iau parte la exercitiu, care se desfasoara pe uscat, pe mare, in aer si va implica si capabilitati cibernetice. ''Acesta este un exercitiu necesar pentru a ne asigura ca NATO furnizeaza o descurajare credibila. Motivul pentru care facem aceasta…