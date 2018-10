In conditiile in care sambata dimineata a inceput un exercitiu de amploare, menit sa testeze reactia celor in masura sa actioneze in cazul producerii unui cutremur puternic – de 7, 5 grade pe Richter, cum s-a simulat in cadrul acestei proceduri denumite sugestiv “Seism 2018”-, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul Ministerului […] Exercitiul “SEISM 2018”. Arafat: Nimeni sa nu se panicheze/ Exercitiul are si o componenta internationala is a post from: Ziarul National