- Operatiunile de salvare a persoanelor prinse sub daramaturi sau ranite, in cadrul exercitiului de simulare a unui cutremur cu magnitudinea de 7,5, continua in mai multe zone din Bucuresti. De asemenea, se construiesc doua tabere pentru sinistrati pe stadioanele din Afumati si Voluntari, avand in vedere…

- Ambasadorul palestinian la București s-a întors la post și anunța, pentru RFI România, ca ar fi primit asigurari ferme ca România nu va face pași concreți spre mutarea ambasadei în Israel, așa cum pleda liderul PSD, Liviu Dragnea.

- Ambasadorul palestinian la Bucuresti, Fuad Kokaly, a declarat, pentru RFI, ca a primit asigurari ca Romania nu va face pasi concreti pentru mutarea ambasadei tarii noastre din Israel, diplomatul precizand ca au fost discutii in acest sens cu ministrul de Externe si cu Presedintia.

- [caption id="attachment_41978" align="alignleft" width="300"] Pita de la Pecica[/caption] ”Cum, nu ați auzit de pita de Pecica? Este un brand al nostru, o cunoaște toata Romania”, am tot auzit aceasta fraza in perioada șederii noastre la Arad. Și, dupa 25 de kilometri pe raul Mureș, cu barca, iata ca…

- ,,Let’s Do It. Romania!” lanseaza o noua invitatie la curatenie pe 15 septembrie 2018: World Cleanup Day, zi in care 150 de tari se vor mobiliza impotriva celei mai mari probleme a mediului inconjurator: deseurile. Galatiul este nelipsit de pe lista judetelor implicate ale Romaniei, fiind dornic sa…

- De ce il cheama Michael Jordan pe N’Kololo, de la FC Hermannstadt: ”Tata și mama au vrut sa fiu baschetbalist”. N’Kololo, francez de origine congoleza, a reușit primul sau gol pentru FC Hermannstadt in meciul cu Dinamo, de la București, 1-2 in etapa a 6-a . Jucatorul de 25 de ani și 1,85 m a fost transferat…

- FCSB - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING.Pe Arena Naționala vom fi martorii unui duel intre locurile 2 și 3 inainte de aceasta etapa. Echipele antrenate de Nicolae Dica și Eugen Neagoe au avut un debut slab de sezon, cu eșecuri la Giurgiu și Targu Mureș, insa și-au revenit rapid din pumni și au urcat…