Exerciţiul naţional "Seism 2018" va continua încă patru zile Exercitiul national "Seism 2018" va continua inca patru zile Exercitiul national "Seism 2018", declansat sâmbata dimineata, va continua înca patru zile. Simularea are drept scenariu un cutremur de magnitudine 7,5 pe scara Richter, cu epicentrul în zona seismica Vrancea. Sunt implicate si forte ale Ministerului Apararii Nationale, cu 1000 de militari si mijloace tehnice, rutiere si aeriene. La Ciolpani, în judetul Ilfov, a fost instituit un Centru National de Conducere si Coordonare a Interventiei. Secretarul de stat Raed Arafat a… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- #ExercițiuSeism2018 - Declarații ale premierului V. Dancila, la Ciolpani Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. În localitatea Ciolpani, din judetul Ilfov, a fost activat Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei din cadrul exercitiului de simulare în caz de cutremur.…

- Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei, la Ciolpani Foto: Arhiva. Potrivit scenariului de interventie în caz de cutrermur puternic, la Ciolpani urmeaza sa se activeze Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei. Centrul National pentru pregatirea…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a prezentat, sambata, scenariul și obiectivele exercițiului "Seism 2018", cel mai amplu desfașurat in Romania in ultimii 20 de ani, care pleaca de la premisa ca un cutremur cu magnitudine 7,5 pe Richter s-a produs

- Un amplu exercitiu de simulare a unui cutremur are loc la scara nationala. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. UPDATE ora 10:50. Raed Arafat a facut mai multe precizari referitoare la…

- Conceput pentru a informa populația in cazul producerii unor fenomene extreme, portalul ro-alert.ro a fost lansat sambata de reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența din Ministerul de Interne. Reprezenții DSU susțin ca lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul…

- Sedinta tensionata la PSD. Gabriela Firea a explodat in timpul sedintei CEx al PSD. Primarul Capitalei a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne ca urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, ea acuzand o pe Dan de premeditarea violentelor. A urmat si replica ministrului Carmen…

- 123 de mii de porci eutanasiati, 781 de focare in 165 de localitati Ferma de porci. Foto: Agerpres. Peste 123 de mii de porci au fost eutanasiati pentru prevenirea raspândirii pestei porcine africane, fiind confirmate 781 de focare în 165 de localitati din 10…

- Programul de lucru la ghiseele de eliberare a pasapoartelor, prelungit Foto: Agerpres. Se prelungeste programul de lucru la ghiseele de eliberare a pasapoartelor. De saptamâna viitoare birourile din 30 de judete vor fi deschise de luni pâna vineri între orele 8:30 si 18:30.…