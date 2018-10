Exercitiul national "Seism 2018" a inceput: Autoritatile actioneaza ca in cazul unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter

Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu national intitulat "Seism 2018" a inceput, sambata, la ora 9.00, scenariul acestuia presupunand ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Exercitiul vizeaza punerea in aplicare a Conceptiei nationale de raspuns post-seism.

- „SEISM 2018” este exercițiul prin care autoritațile au declanșat o simulare de cutremur in Romania. Este cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care are loc in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii. Incepand cu ora 9:00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta…