Exercițiul „Miercurea Alarmelor” nu a fost desfășurat Asta pentru ca atunci cand e sarbatoare, nu se aplica regula de alarmare in prima zi de miercuri a fiecarei luni. Și cum miercuri a fost 1 Mai – Ziua Internationala a Muncii – pompierii nu au dat drumul sirenelor. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bihor a transmis ca derularea exercițiului național „Miercurea Alarmelor” va continua din iunie, in prima zi de miercuri a fiecarei luni, obișnuit, de la ora 10:00. Acest program a fost lansat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența acum doi ani și este destinat verificarii sistemului de alarmare a populației… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

