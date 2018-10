Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu national intitulat "Seism 2018" a inceput, sambata, la ora 9.00, scenariul acestuia presupunand ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Exercitiul vizeaza punerea in aplicare a Conceptiei nationale de raspuns post-seism.

- • Prahova, intre judetele in care vor avea loc testari Nicoleta Dumitrescu Despre iminenta producere a unor fenomene meteo extreme – furtuni sau inundații, și chiar despre un atact terorist, romanii vor putea afla, in timp util, de pe propriul telefon mobil. Sambata, ro-alert – portalul de avertizare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a fost audiat vineri in calitate de martor la Parchetul General in dosarul privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. El a spus la iesirea de la audieri ca a discutat cu procurorii despre modul in care a fost…

- Aproape trei sferturi din romani petrec cel putin doua ore si jumatate pe zi stand jos, in fata calculatorului sau in fata televizorului. Datele se desprind din cel mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana, care evidentiaza relatia...

- Aceasta suma trebuie platita fermierilor pana pe data de 15.10.2018, de catre APIA Ca urmare a demersurilor susținute intreprinse de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pe langa Comisia Europeana, in data de august 2018 a aparut in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul¹ privind…

- "Este extrem de importanta implicarea oamenilor. Ca se implica si doneaza cei 2%, ca ii dau la Fundatia pentru SMURD sau la alte asociatii, 2% a ajutat foarte mult in dezvoltarea mai multor domenii. Fundatia pentru SMURD se ocupa, in principal, de partea asistentei de urgenta, dar, mai ales, pentru…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a vorbit la Antena3, despre interventiile in situatii de urgenta pe litoral, dar si in cazul dezastrelor provocate de ploile abundente din ultima vreme. "In ultima perioada, sunt tot mai multe situatii de now casting care necesita interventia de urgenta. Pana…

- Un fost voluntar in cadrul SMURD Cluj a incetat din viata. Vestea disparitiei lui Bernhard Muller a fost data pe Facebook de secretarul de stat Raed Arafat. Arafat a mentionat ca Muller a ajutat ani la rand SMURD Cluj cu masini si echipamente. "Ieri, un prieten si mare sustinator in dezvoltarea SMURD…