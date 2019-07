Exerciţiul aerian de patrulare comun China - Rusia, un mesaj trimis SUA (experţi) Exercitiul comun aerian ruso-chinez a antrenat proteste din partea Seulului si Tokyo - cei doi aliati ai Washingtonului in regiune - care au declarat ca unul din aparatele rusesti a incalcat spatiul lor aerian. Avioane de vanatoare sud-coreene au tras marti 400 de focuri de avertisment dupa presupusa incalcare de catre un avion (rusesc) a spatiului aerian in apropiere de insulele Dokdo, controlate de Coreea de Sud, dar revendicate si de Japonia sub numele de Takeshima. Potrivit Yonhap si media ruse, acesta a fost un A-50, avion rusesc de avertizare timpurie, control, comanda si supraveghere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

