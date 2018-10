Stiri pe aceeasi tema

- De la declansarea exercitiului ”Seism 2018” si pana duminica seara, conform scenariului, s-au inregistrat peste 3.ooo de morti, peste 5.000 de persoane ranite, aproximativ 40.000 persoane fara adapost, 35.000 fara electricitate si 45.000 fara apa potabila, anunta IGSU.

- UPDATES: Exercitiul "Seism 2018", ziua a 3-a Foto: Arhiva/ IGSU. În cadrul exercițiului de simulare a unui cutremur major, produs în România, se înregistreaza la aceasta ora, potrivit scenariului, peste 3000 de persoane decedate, 5200 de persoane ranite, peste 40.000…

- Exercitiului national "Seism 2018" permite un schimb de experienta si descoperirea punctelor slabe inainte ca un dezastru sa se intample, a declarat, duminica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Acest exercitiu ne permite sa facem schimb de experienta, de a invata…

- R. Arafat: Exercitiul continua foarte bine, conform scenariului #Seism2018 Raed Arafat. Foto: Arhiva. Autoritatile au facut, astazi, un nou bilant al exercitiului national de simulare a unui cutremur major în România. Alina Stanuta este acum la Centrul National de Coordonare…

- Operatiunile de salvare a persoanelor prinse sub daramaturi sau ranite, in cadrul exercitiului de simulare a unui cutremur cu magnitudinea de 7,5, continua in mai multe zone din Bucuresti. De asemenea, se construiesc doua tabere pentru sinistrati pe stadioanele din Afumati si Voluntari, avand in vedere…

- Cele mai multe victime cauzate de seism, in scenariul realizat de Departmentul pentru Situatii de Urgenta, sunt in zona Universitate-Centrul Vechi: aproximativ 200 de persoane. Totodata, din cauza aceluiasi cutremur ipotetic s-a daramat unul dintre corpurile Spitalului Colentina.

- Bursa de la Bucuresti a deschis sesiunea de joi in scadere, in linie cu bursele europene, dupa ce actiunile de pe Wall-Street au suferit cele mai mari scaderi din ultimele luni. Temerile investitorilor privind cresterea dobanzilor, a inflatiei dar si tensiunile comerciale au dus la aceasta evolutie. …

- Peste 1000 de copii de la cluburi de inot de stat si private din Bucuresti se antreneaza in aer liber la temperaturi scazute, dupa ce bazinul acoperit din cadrul Complexului Lia Manoliua fost inchis in primavara, cand a fost gasit un soarece in apa, informeaza news.ro. Un grup format din antrenori,…