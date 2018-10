Stiri pe aceeasi tema

- Continua exercițiul de simulare a unui cutremur, intitulat SEISM 2018, care se desfașoara timp de cinci zile, incepand de sambata. Potrivit scenariului, duminica vor fi amplasate doua tabere pentru sinistrați, in localitațile Afumați și Voluntari. Foto: Facebook/Departamentul pentru Situații de Urgența…

- In contextul exercițiului Seism 2018, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face recomandari utile pentru cetațeni, intr-o situație reala de cutremur. Dupa producerea unui cutremur: 1. Incercati, in primul rand, sa ramaneti calmi. 2. Linistiti persoanele speriate si copiii. 3.Verificati…

- In prezent, se efectueaza o pregatire a intervenției pentru un cutremur de 7,5 pe scara Richter. Gheorghe Marmureanu a subliniat, la Romania TV, ca este normala aceasta simulare. Profesorul a precizat ca un cutremur la o adancime mare se produce și atat, nu poate fi anticipat sau evitat.…

- EXERCIȚIU "SEISM 2018": Conferința de presa a secr. de stat Raed Arafat Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Foto: Arhiva. Dam legatura la sediul MAI, unde secretarul de stat Raed Arafat sustine o conferinta de presa. VIDEO: conferinta de presa susținuta…

- Doua persoane au murit și alte patru au fost grav ranite, duminica, in urma unui accident intre doua mașini, produs in localitatea Padureni din județul Vrancea. Mai multe echipaje de prim-ajutor intervin la fața locului. In accident au fost implicate doua autoturisme. Doua dintre cele șase victime au…

- "Trebuie sa se inteleaga ca aceasta boala nu are vaccin pentru animale, deci este o boala care este fara vaccin, fara tratament, este extrem de agresiva. Important este ca ea nu afecteaza sanatatea omului. Acesta este primul lucru care trebuie sa-l transmitem populatiei. (...) In al doilea rand, pentru…

- Romania achiziționeaza prin fonduri europene tabere pentru sinistrați, care vor putea adaposti circa 8.000 de persoane, și vor fi amplasate in fiecare județ, a spus, sambata, la Alba Iulia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, sunt așteptați, sambata, la Alba Iulia, pentru a sarbatori Ziua Naționala a Ambulanței din Romania, au anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa reprezentanții Serviciului…