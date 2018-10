Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana a anuntat ca a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, 50 de subunitati postale din toata tara ofera clientilor posibilitatea de a efectua plati cu cardul bancar. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate pana la finalul anului. Plata cu cardul se…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.569 locuri de munca, în data de 8 octombrie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni este sarbatorita vineri, 28 septembrie, in peste 20 de orașe din Romania și aproximativ 300 de orase europene. Evenimentul s-a extins in acest an și pe data de 29 septembrie pentru o parte dintre cele mai de succes localitați implicate. In Romania, centrele orașelor Alba…

- Angajatorii din Romania au disponibile 29.403 locuri de munca, la nivel national, cele mai multe in Bucuresti - 5.870, iar cele mai putine in judetul Mehedinti, respectiv 48, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Astfel, în judeţul Prahova sunt disponibile 3.332 de…

- Numarul judetelor in care se inregistreaza focare de pesta porcina africana ar putea creste de mai mult de doua ori, in perioada urmatoare, se arata intr-un document publicat in Monitorul Oficial al Uniunii Europene, in urma cu nici doua saptamani. Iar daca boala s-ar extinde, alte cateva…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 34.872 locuri de munca, în data de 30 iulie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponbibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de ploi si instabilitate atmosferica valabila pana luni, la ora 21:00, in sudul si estul Transilvaniei, in vestul Moldovei, local in Maramures, precum si in zonele montane, transmite News.ro . Conform ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din 12 judete pentru inlaturarea efectelor de vremea rea, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Au fost inundate sute de curti si beciuri, dar si zeci de gospodarii. Cea mai grava…