Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 19.00, se va organiza a treia tabara de sinistrati, cu o capacitate de 600 de persoane, pe Arena Nationala. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, spune ca, dupa prima zi a exercitiului, nu au fost descoperite probleme in ceea ce priveste viteza de reactie, dar…

- Trei persoane, printre care si un minor, au decedat in urma unei explozii produse, in seara zilei de 6 octombrie, intr-un bloc locativ de pe Bulevardul Moscovei din municipiul Chisinau. Alte sase persoane ranite au fost duse la spital cu traumatisme, inclusiv un angajat al Inspectoratului General pentru…

- (update 02:35) In urma ședinței comisiei pentru situații excepționale s-a constatat ca in urma exploziei trei persoane au decedat. O femeie și un minor care la moment inca se afla sub daramaturi. A treia victima este un barbat ce a decedat la Spitalul de Urgența. De asemenea, prima ipoteza a izbucnirii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Nicolae Iorga” al Judetului Botosani desfasoara, pe 19 septembrie, intre orele 11.00 – 15.00 un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de intervenție la cutremure puternice.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, sambata seara, ca, in numai patru luni si jumatate, s-au produs 36 de accidente rutiere in care au fost implicate autospeciale ale serviciilor de ambulanta. In urma acestora, patru persoane au murit si cateva zeci au fost ranite, producandu-se…

- ​500 de ambulanțe de urgența noi vor ajunge, pana la finalul acestui an, la Serviciul de Ambulanța și la SMURD, anunța Departamentul pentru Situații de Urgența. In total, 1.309 autospeciale vor ajunge la Serviciul de Ambulanța și SMURD. In cursul acestei saptamani, Inspectorarul pentru Situații de Urgența…

- Mina Severopestchanskaia s-a prabusit miercuri, la Krasnotourinsk, in vecinatatea orasului Ekaterinbourg, in Irali, au informat Serviciile pentru Situatii de Urgenta locale. In momentul prabusirii minei, in subteran se aflau 131 de persoane. Un miner a murit, iar doua persoane au ramas…

- Peste 200 de persoane au fost evacuate din localitatea Boian, din care 50 de copii care innopteaza la rude, zeci de case si sute de hectare de teren au fost distruse din cauza inundatiilor care au avut loc luni in judetul Sibiu, arata un prim bilant dat publicitatii de catre Inspectoratul pentru…