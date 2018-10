Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, sambata dimineata, ca un exercitiu national intitulat "Seism 2018" a inceput la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici.

- Un nou cutremur de 5,7 pe Richter s-a inregistrat miercuri in Venezuela, in aceeasi regiune in care s-a produs marti seismul cu magnitudinea de 6,9, fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, informeaza Fundatia Venezueleana de Investigatii Seismologice (Funvisis), citata de EFE.…

- Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit duminica insula turistica indoneziana Lombok, al doilea seism major din aceasta zi, a anuntat agentia de geofizica a tarii, conform dpa. Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc joi dimineata in largul insulei Samos din estul Marii Egee, anunta Institutul american de geofizica (USGS), scrie Mediafax. Conform institutului american, seismul s-a produs joi, ...