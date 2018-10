Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, sambata, ca in cadrul exercitiului Seism 2018 sunt estimate peste o mie de victime, intre care patru sute de morti, in urma cutremurului de 7,5 grade Celsius produs in Vrancea. De asemenea, in cadrul simularii, Comitetul…

- Salvatorii au fost anuntati despre producerea unui incident la Mina Lupeni. UPDATE: Din pacate, vin informatii triste despre accidentul din Valea Jiului. Unul dintre mineri a murit. Informatia a fost confirmata de Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, din cadrul Ministerului…