- „Sea Shield 19“, cel mai mare exercitiu organizat de Fortele Navale Romane in anul 2019, este in plina desfasurare. Iata cum s-a vazut iesirea fregatei „Marasesti“ din portul Constanta.

- Este desfasurare impresionanta de forte in acest week end pe litoralul romanesc al Marii Negre unde valurile continua sa aduca la mal pachete ce contin un drog periculor. Printre cei care participa la cautarile de pe plaja se afla si Roby, un caine special antrenat care se afla alatiuri de jandarmii…

- Inca un pachet suspect cu droguri a fost gasit duminica pe plaja. Este al saptelea care isi face aparitia doar astazi, dupa ce de dimineata politistii coordonati de DIICOT au mai gasit la 6:50 la Eforie, la 8:20 la Olimp, la 8.20 la 23 August, apoi in zona Spectrum din Constanta plaja , la Costinesti,…

- Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare peste 90 , ce pot pune in pericol viata In momentul de…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat ingrijorat cu privire la evolutiile din regiunea Marii Negre, in contextul in care Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii, subliniind ca este nevoie de "o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic"."Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta…

- Dragorul maritim "Lt. Lupu Dinescu" a plecat duminica, 17 februarie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala Permanenta a NATO de Lupta Impotriva Minelor SNMCMG 2 Standing NATO Maritime Counter Measures Group , care desfasoara actiuni specifice in Marea Neagra, pentru asigurarea…