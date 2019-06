Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai spectaculoase momente de la Festivalului Cetaților Dacice este Decathlonul, in cadrul caruia echipele de voinici ale cetatilor dacice iși masoara forțele și indemanarea. Pe stadionul din Cricau, se intrec, duminica, echipele de la Cugir, Cricau, Cetatea de Balta, Ighiu si Sasciori.…

- Administratia Bazinala de Apa Mures organizeaza si desfasoara in perioada 24 – 27 iunie, in judetele Alba si Arad, a actiune de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice, in vederea verificarii modului de functionare a fluxului informational – decizional (meteorologic…

- O atenționare meteo cu COD PORTOCALIU a fost emisa pentru județul Alba, fiind valabila pana la ora 16.50. ”In localitațile Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de Balta, Sancel, Bucerdea Granoasa, Farau, Craciunelu de Jos, Cergau, Hoparta, Cenade, se vor semnala: averse de ploaie ce…

- COD PORTOCALIU de vijelii, grindina de dimensiuni medii și descarcari electrice, pana la ora 19.00, pentru Valea Lunga, Cetatea de Balta, Cergau și Cenade. O atenționare de COD PORTOCALIU a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru duminica, 16 iunie, pana la ora 19.00, in mai multe…

- Satul Tatarlau se afla undeva in estul judetului Alba, intre Blaj si Cetatea de Balta. Este un sat aproape parasit, caruia i se potrivesc aproape perfect expresiile „uitat de lume” si „la capatul pamantului”. Ulitele desfundate, casele care par saracacioase si populatia imbatranita provoaca, la prima…

- Sambata, 13 aprilie 2019, Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Balta a gazduit cea de-a patra ediție a concursului „Vin de casa din must de la Jidvei”, care se adreseaza micilor producatori de vin de casa care au participat la campania desfașurata de Jidvei in perioada august-octombrie 2018. Prin…

- In data, de 2 aprilie 2019, a avut loc in localitatea Savarșin, jud. Arad cel de-al doilea seminar „FNGCIMM – garanția susținerii și dezvoltarii comunitații rurale”, eveniment ce face parte din demersul de informare la nivel național, inițiat de catre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru…