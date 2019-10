Exercițiu de intervenție pe aeroportul Otopeni: A fost identificat un pacient infectat cu Ebola Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a organizat, marți, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, un exercitiul de cooperare cu forțe și mijloace in teren cu tema ”Gestionarea situației de urgența determinata de identificarea unui pasager suspect de infecție cu virusul Ebola, anunța MEDIAFAX. Acest tip de exercitiu general de simulare a capacitatii de interventie intr-o situație de urgența cu impact aviatic se organizeaza o data la 2 ani de catre Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, informeaza un comunicat al companiei. Aplicația a urmarit verificarea capacitatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alina Martau, de la UPU Pitesti, a postat un mesaj pe Facebook in care sustine ca serviciul de urgenta este „bolnav”, iar presiunea pentru oamenii care lucreaza in sistem este extrem de mare. Medicul afirma ca in Urgenta se trateaza un pacient la fiecare cinci-sase minute, ceea ce nu este „omeneste…

- Ziua Informarii preventive este marcata in Romania in fiecare zi de marți 13. Totul dupa ce, in 2011, IGSU s-a raliat inițiativei derulata la nivel european. Pompierii din Timiș iși deschid porțile pentru vizitatori atat in Timișoara cat și in cele șapte subunitați de intervenție din județ.…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Berislavesti a fost grav ranit, luni, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat, medicii de la Ambulanta Valcea solicitand un elicopter SMURD pentru a fi dus la un spital din Bucuresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea a activat Planul Rosu de Interventie in cazul unui microbuz cu persoane care s-a rasturnat, joi dupa-amiaza, in afara partii carosabile la Ostrov-Daeni, pe DJ 222F, accidentul fiind semnalat in urma unui apel la 112, informeaza Inspectoratul General…

- Primele șase luni ale lui 2019 au fost pline in intervenții pentru subunitațile Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, care au executat 5.130 de misiuni. In cele șase luni, pompierii au stins 474 de incendii, s-a intervenit in 35 de cazuri pentru descarcerarea unor…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța lansarea aplicației Apel 112, care transmite automat coodronatele geografice ale persoanei care suna la numarul pentru situații de urgența ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Scandalurile nu par sa se opreasca la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Cu toate ca a fost trimis aici și Corpul de Control al Guvernului, iar ministrul Sanatații a facut și o vizita-surpriza aici, se pare ca unii medici ... The post Un medic, șef al secției de chirurgie, a refuzat sa se implice…

- Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca mai multe fonduri si resurse suplimentare pentru combaterea epidemiei. Potrivit estimarilor OMS, bugetul pentru primele sase luni ale anului este doar pe jumatate acoperit. Robert…