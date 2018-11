Exercitiu de interventie in caz de accident cu substante periculoase, la Timisoara Exercițiul s-a desfașurat pentru testarea Planului de Urgența Externa la un operator SEVESO. Acesta este clasificat ca amplasament de nivel superior privind controlul asupra accidentelor majore in care sunt implicate substanțe periculoase. Obiectivul economic, spun pompierii, este unul cu grad ridicat de risc, iar la simulare au participat toate instituțiile implicate in gestionarea unei situații de urgența. „La acest exercițiu au participat domnul Daniel Cristian Franțescu, subprefect al județului Timiș, echipaje de poliție, jandarmi, echipaje medicale aparținand SAJ Timiș, reprezentanți… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

