Exercitiu de antrenament al jandarmilor la sediul Bancii Nationale a Romaniei –Sucursala Constanta

Astazi, 08.05.2019, in intervalul orar 11.00 12.00, in zona Bancii Nationale a Romaniei ndash; sucursala Constanta, situata in Piata Ovidiu si 12.00 14.00 la sediul Gruparii de Jandarmi Mobile Tomis Constanta, va avea loc un exercitiu de antrenament ce are drept scop dezvoltarea capacitatii de interoperabilitate in sistem integrat, precum si pentru verificarea capacitatii de reactie a fortelor de ordine, in diferite situatii. Potrivit IJJ Constanta, la acest exercitiu planificat de catre Directi ...