- In data de 22 martie 2018, in comuna Șibot, pe E82, aproape de limita județelor Alba și Hunedoara a avut loc, incepand cu ora 10.30, un exercitiu cu tema „Activitatea Inspectoratelor pentru Situații de Urgența Alba și Hunedoara, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, a Comitetului Local…

- Unitațile medicale din Valea Jiului nu sunt pregatite pentru a-i trata, pe termen mediu și lung, pe minerii accidentați in subteran. In cazul unor accidente de mina, minerii sunt stabilizați la Petroșani, iar apoi transportați la marile spitale din țara. Oficialii Ministerului Sanatații susțin ca…

- Reprezentantii ISU din Alba si Hunedoara vor desfasura joi un exercitiu comun, in care isi testeaza capacitatea de actiune in cazul unui accident petrecut pe DN7, ce ar implica declansarea Planului Rosu de interventie. In scenariul exercitiului s-a prevazut gestionarea unei situatii de urgenta generata…

- In ultima perioada, pe teritoriul Romaniei, s-au inregistrat mai multe cutremure de magnitudine redusa sau moderata. In acest context, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența si-a propus demararea unei campanii naționale…

- In contextul condițiilor climaterice de schimbarea brusca a vremii, astazi, 18 martie 2018, Prim-ministrul Pavel Filip a convocat sedinta Comisiei pentru situatii exceptionale in cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- Au fost pregatite aproximativ 5.000 de forțe de intervenție și 2.300 de mijloace in sprijinul comunitaților. In condițiile schimbarii vremii, a accentuarii precipitațiilor și a racirii accentuate in aproape toate zonele țarii, Ministerul Afacerilor Interne a pregatit aproximativ 5.000 de forțe de intervenție…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU , Adrian Rotaru, citat de Agerpres.ro. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- Un accident rutier s-a petrecut marti dimineata, in jurul orei 9.30, pe Autostrada Deva-Sibiu, la limita intre judetele Alba si Hunedoara, in zona Sibot. Din primele date, un TIR s-a rasturnat și o autoutilitara a fost avariata. Accidentul s-a petrecut pe sensul de de circulatie Hunedoara – Alba. Din…

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…

- Un barbat a suferit mai multe traumatisme si a ramas incarcerat in masina personala, in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 76 Deva-Brad, in localitatea Valisoara. "Pompierii Detasamentului Deva, specializati in descarcerare, prim ajutor si stingere au intervenit…

- "Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD a intervenit la sediul Inspectoratului de Jandarmi. Pacientul a fost transportat la SJU Vaslui, dupa care a fost transferat la un spital din judetul Iasi, pentru investigatii suplimentar", a declarat vineri, pentru…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- Cadavrului unui barbat de 80 de ani, din satul Santandrei, de langa Deva, a fost descoperit marti la o adancime de doi metri in paraul Cerna, in dreptul unui stavilar construit de castori, locul fiind identificat cu ajutorul unui caine de serviciu al pompierilor militari, potrivit Inspectoratului…

- Un accident grav, cu cinci victime încarcerate, a avut loc în aceasta dimineața la Draguțești, în județul Gorj. Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Serviciul Județean de Ambulanța au intervenit la fața locului.

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- Un autobuz a intrat in coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, in conditiile in care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultand o victima incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. O ambulanta care transporta…

- Doua autotrenuri au intrat in coliziune, luni seara, la limita dintre județele Cluj și Alba, pe teritoriul județului Cluj. Unul dintre șoferii implicați nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a lovit cu autotrenul un parapet, dupa care s-a rasturnat. Celalalt autotren, care venea din spate,…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica de Cod Galben pentru ger și intensificari ale vantului valabila in intervalul 25 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba recomanda cetațenilor sa evite deplasarile și sa ramana in locuințe pe perioada…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa acorde primul ajutor in cazul unui accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata pe drumul care face legatura dintre cartierul Noua si soseaua de centura a Brasovului. Un autoturism a iesit in decor, a anuntat purtatorul…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o casa din localitatea Garbova de Jos, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale, iar la fața locului s-a deplasat și o mașina SMURD. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea…

- O barbat de 76 de ani a decedat intr-un accident de circulatie petrecut joi pe DN 19, langa aeroportul Satu Mare, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal, ambii soferi ramanand incarcerati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Râul Mureș.

- Un microbuz in care se aflau 13 cetațeni din Republica Moldova, s-a rasturnat, miercuri seara, in zona localitații Crețești, județul Vaslui, mai multe echipaje intervenind la fața locului. Din primele informații, o singura persoana ar avea nevoie de ingrijiri medicale, potrivit news.ro, citat de hotnews.ro…

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a intervenit in aceasta dupa masa cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș. Operațiunea a avut pe raza localitații Ocna Mureș, mai exact langa Cisteiu de Mureș unde a fost zarit…

- Pompierii din Alba au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din Zlatna. Se intervine cu o autospeciala in cooperare cu Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgența din Zlatna. Revenim cu amanunte.

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Timpul de reactie al echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a scazut semnificativ, ajungând, în medie, la aproape zece minute în cazul pompierilor si circa sapte minute în cazul SMURD. Potrivit bilantului pe 2017, prezentat miercuri de conducerea…

- Romania va beneficia, pana in 2020, de 36 de tabere mobile pentru sinistrati cu facilitati de cazare si hranire care sa fie folosite, atat in cazul unor dezastre, dar si in situatia unor miscari masive de migranti din afara granitelor tarii. Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba și-a prezentat marți raportul de activitate pentru anul 2017. Potrivit datelor, pompierii și echipajele SMURD au fost solicitați sa intervina intr-un numar mai mare de cazuri decat in anul precedent. Comparand situatia solicitarilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba aduce la cunostinta o serie de reguli de comportare in caz de ger si ninsori abundente. Potrivit statisticilor ultimilor ani, perioada ianuarie – februarie se caracterizeaza prin precipitatii mai abundente sub forma de ninsoare, precum…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba transmit cetatenilor cateva recomandari privind comportamentul ce trebuie adoptat la producerea de fenomenele meteorologice periculoase. Reamintim ca in judet sunt valabile atentionari meteorologice de Cod Portocaliu…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Accident grav joi seara in Municipiul Targu Jiu, pe Strada Victoriei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea a doua victime. Revenim cu detalii....

- O autospeciala destinata interventiei si salvarii de la inaltime, de la 42 de metri, a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Unirea" Alba, care dispunea de una din anii 70. "Este printre cele mai moderne. Ea este foarte necesara, intrucat avem autoscara veche, din anii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a intervenit in 15 situatii de risc in ultimele 24 de ore. In una dintre situatii, pompierii au fost alertati pentru a debloca soferul unui autoturism „Mercedes Sprinter”, care a ramas prins sub masina, dupa ce aceasta a derapat de pe traseu.…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38. In urma impactului, soferul masinii "VW Golf" a ramas blocat intre fiarele vehiculului. fiind necesara descarcerarea…

- O șoferița a fost ranita, in cursul nopții trecute, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN 7, in Alba, la limita cu județul Hunedoara. Potrivit Poliției Alba, tanara era singura in mașina. ”Accident DN7 la limita cu judetul Hunedoara. O șoferita de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului si s-a…

