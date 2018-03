Stiri pe aceeasi tema

- Principala manevra, denumita Foal Eagle, "va dura o luna, in aprilie, dat fiind ca a fost amanata din cauza Jocurilor Olimpice", a declarat un purtator de cuvant al ministerului pentru AFP. Anul trecut, aceste exercitii militare au durat doua luni. In acest an, ele au fost amanate pentru…

- Aceste manevre pe scara larga implica desfasurarea a zeci de mii de trupe la sol si provoaca de fiecare data tensiuni in peninsula. Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, le considera ca fiind repetitia generala pentru invadarea teritoriului sau. Discutii sunt in curs in vederea unui…

- Statele Unite si Coreea de Sud au convenit sa desfasoare exercitii militare comune de amploare incepand cu 1 aprilie, au anuntat marti Pentagonul si Ministerul sud-coreean al Apararii, in contextul unor discutii pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza agentia Yonhap.

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Coreea de Sud si Statele Unite vor sa reduca amploarea exercitiilor lor militare anuale comune, data fiind deschiderea diplomatica in relatia cu Phenianului, a relatat vineri agentia de presa sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Manevrele, numite Key Resolve si Foal Eagle,…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Coreea de Sud si SUA vor debuta la inceputul lunii aprilie exercitiile militare comune amanate pana dupa Jocurile Olimpice si Paralimpice de iarna, a declarat consilierul prezidential pentru securitate, Moon Chung-in, transmite Reuters.Vorbind cu prilejul unui seminar la Washington, Moon Chung-in…

- Ministrul Reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters, a facut un anunt similar in aceesi zi, in Parlamentul de la Seul.Jocurile Olimpice se incheie pe 25 februarie, iar sud-coreenii si americanii au convenit sa amane manevrele pana dupa data respectiva. In schimb, Coreea de Nord a acceptat…

- Statul Major General al forțelor armate ruse a ordonat blocarea semnalului telefoniei mobile pe teritoriul bazelor rusești din Siria, sustine RBC, care citeaza ordinul semnat de generalul Iuri Kuznețov la 2 februarie. Surse din cadrul Ministerului rus al Apararii au confirmat autenticitatea ordinului.…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de…

- Coreea de Sud nu va renunța la exercițiile militare comune cu SUA, chiar daca relațiile cu Nordul s-au mai destins. Anunțul a fost facut ministrul Reunificarii de la Seul, Cho Myong-gyon, in plenul parlamentului de la Seul.

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Sportivul rus Alexander Krushelnitsky, medaliat cu bronz in concursul de curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat, luni, Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz, potrivit…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in concursul curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat luni Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz. AGERPRES (autor: Mihai…

- Un raspuns oficial al Ministerului britanic al Apararii, transmis publicației The Sun, susține ca instituția nu are cunoștința despre un program secret legat de OZN-uri și nu are nicio opinie despre „existența vieții extraterestre”.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut astazi, 17 februarie 2018, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO. Intrevederea s a desfasurat in marja Conferintei…

- Temeri americane cu privire la initiativa in domeniul Apararii europene si tensiunile intre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care a inceput miercuri la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Reuniunea…

- Patinatorul de viteza japonez Kei Saito, specialist in short-track, este primul caz oficial de dopaj din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, a anuntat marti, la PyeongChang, Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz, informeaza AFP. "Kei Saito a fost depistat pozitiv…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Coreea de Nord a sustinut o parada militara la care a participat liderul Kim Jong-un, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie BBC. Nordul se mandreste adesea cu...

- Guvernul francez a anuntat, miercuri, ca va suplimenta chelturielile militare cu 40% in urmatorii sapte ani, cu scopul de a atinge in anul 2025 obiectivul NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, informeaza site-ul postului France 24. In prezent, Franta aloca anual 34.2 miliarde…

- Japonia și-a exprimat protestul fața de Rusia in legatura cu inceputul exercițiilor militare pe Insulele Kurile. Anterior, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca, in timpul exercițiilor din Kurile, se vor exersa masurile de contrapunere fata de unele grupari armate ilegale. „Acest lucru este contrar…

- Proiect de finantare europeana pentru 90 de idei de afaceri din Nord-Vest, lansat la Cluj Un proiect care prevedea alocarea a 40.000 de euro pentru o idee de afacere care sa fie dezvoltata in Regiunea de Nord-Vest a fost lansat marti, la Cluj, de catre un consortiu de firme si asociatii. Potrivit…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Presedintele Adunarii Supreme din Coreea de Nord, Kim Yong-Nam, va conduce o delegatie formata din 22 de membri in Coreea de Sud, cu scopul de a detensiona situatia din regiune in perioada desfasurarii Jocurilor Olimpice, informeaza site-ul postului BBC.

- Ministerul de Externe de la Chisinau a precizat, vineri, ca exercitiile militare efectuate în ultima perioada de trupele ruse din Transnistria reprezinta „provocari” si o amenintare la adresa integritatii teritoriale a Republicii Moldova. Ministerul de Externe al…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Ministerul de Externe de la Chisinau condamna exercițiile militare desfașurate in stanga Nistrului de Grupul Operativ de Trupe Ruse. Potrivit autoritatilor moldovene, in manevre sunt antrenate și structurile de forța subordonate Tiraspolului.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP, conform agerpres.ro. In a sasea zi a acestei ofensive, care…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP. In a sasea zi a acestei ofensive, care suscita ingrijorarea…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa defilare militara luna viitoare pentru a intampina JO de iarna, anunta astazi presa sud-coreeana. Phenianul a nelinistit comunitatea internationala in 2017 multiplicand numarul de rachete lansate si amenintand cu un al saselea test nuclear prezentat ca fiind cu…

- Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata. Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput…

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile …

- Regimul de la Phenian a cerut, marti, Coreei de Sud sa renunte in totalitate la exercitiile militare pe care le desfasoara in mod regulat cu SUA, sustinand ca simpla amanare a acestora nu inseamna eliminarea pericolului de razboi din regiune, relateaza agentia Yonhap.

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- Coreea de Sud a propus Coreei de Nord ca delegatiile celor doua tari sa defileze impreuna la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, precum si alinierea unei echipe feminine unite in turneul de hochei pe gheata, a anuntat vineri un ministru sud-coreean, informeaza…

- Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice, relateaza ziarul La Repubblica si site-ul Today.it.Primul contract prevede livrarea a 280 de vehicule militare multirol de tip Eurocargo armatei germane.Al…

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au decis sa poarte discutii in domeniul Apararii, se anunta intr-un comunicat comun, in urma unei reluari a dialogului oficial intre cele doua tari surori si inamice, marti, dupa mai bine de doi ani de intrerupere, relateaza Reuters.

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Anterior, a fost facuta publica informația ca s-a decis ca datele desfașurarii acestora sa fie aminate, din cauza desfașurarii Jocurilor Olimpice, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Coreea de Sud și Statele Unite vor efectua exerciții militare comune in perioada 23 aprilie - 3 mai. Potrivit…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in, s-a declarat dispus sa diminueze amploarea exercitiilor militare comune cu SUA pentru a reduce tensiunile cu regimul de la Phenian inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud, informeaza agentia de stiri Reuters.