- Formatia alb-violeta de liga a doua ramane fara antrenor principal, dupa ce clubul a anuntat rezilierea de comun acord a intelegerii cu Bogdan Andone. Tehnicianul spune ca ii pare rau ca nu a fost capabil sa duca echipa spre sanse reale de promovare in prima liga, chiar daca acest obiectiv…

- Asia Express a fost pe primul loc pe intervalul de difuzare pe publicul comercial. Exatlon a avut poziția de conducere la nivel național și la orașe. Citeste si EXATLON. COSMIN CERNAT. "Am fost acuzat". Declaratia asteptata de fanii Faimosilor si Razboinicilor Pro TV, cu Ma insoara…

- In perioada 2-4 martie 2018 a avut loc, in localitatea Reghin, cea de-a XI-a editie a turneului de fotbal „Cupa Municipiului Reghin 2018”, la doua categorii de varsta Under 11 si Under 7, iar Dejul a fost reprezentat cu cinste de A.S. Mecsom Dej. La categoria U11 s-au aliniat la start 24 de echipe,…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei județene de religie, ce s-a desfașurat sambata, 3 martie. Notele elevilor sunt inainte de contestații și pot suferi modificari. Cei mai buni elevi se califica la faza naționala ce va avea loc in perioada 5-7 aprilie la Oradea.…

- Elevi din Alba Iulia s-au clasat pe primele locuri la concursul național de ”Cultura și Spiritualitate Romaneasca”, etapa județeana, ce s-a desfașurat in 24 februarie. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Alba, concursul a fost unul interdisciplinar – literatura romana și religie –, iar elevi de…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a urcat din nou pe prima treapta in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis. Simona Halep are 7965 de puncte in timp ce, fostul lider mondial, Caroline Wozniacki are 7525 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de urmatoarele…

- Echipajul Germaniei ocupa primul loc dupa primele doua manse disputate sambata in proba masculina de Bob 4, in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, in timp ce echipajul Romaniei s-a clasat pe locul 29, ultimul. Germania ocupa primul loc dupa doua manse cu timpul cumulat de 1min37sec55/100,…

- Cel mai tare aparat in materie de remodelare corporala a poposit acum si la Arad! Cunoscutul salon Wonderful Wellness & Beauty, de pe strada Vasile Milea nr. 17, a achizitionat de curand aparatul Venus Legacy, considerat cel mai tare aparat in lupta cu imbatranirea pielii, cu ridurile si celulita. Aparatul…

- Județul Satu Mare este mult peste media naționala in ceea ce privește mortalitatea infantila, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației „Salvați Copiii”, in cadrul unei conferințe de presa susținuta azi, 20 februarie la Spitalul Județean. Potrivit statisticilor, anul trecut,…

- Sportiva Alexandra Ianculescu, locul 31 la 500 m, in cadrul competitiei de patinaj viteza de la Jocurile Olimpice, a declarat ca prin participarea la Pyeongchang si-a indeplinit un vis si ca este increzatoare in privinta sanselor sale la urmatoarea editie a JO.“A fost o cursa buna, insa am…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Sportiva Alexandra Ianculescu, singura reprezentanta a Romaniei in concursul de patinaj viteza de la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, spera sa incheie cursa de 500 de metri la care va participa in 18 februarie pe unul din primele 25 de locuri. "Visul meu a fost sa particip la Jocurile Olimpice.…

- Marius Copil s-a impus intr-o ora si sapte minute. In urma acestei victorii, Copil si-a asigurat un salt de 7 locuri in ierarhia ATP, de pe pozitia 93 pe 86. In runda urmatoare, Marius Copil il va intalni pe luxemburghezul Gilles Muller, locul 28 ATP si cap de serie 3. In cazul in care il va elimina…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seara, ca meciul cu Steaua, din etapa a XXIV-a a Ligii I, este cel mai important al sezonului, subliniind ca toata lumea vrea sa castige aceasta partida."FCSB are doua zile in plus, dar nu conteaza, asta nu e o scuza. Sunt orgolii, toata lumea vrea…

- Iata 6 mituri care va impiedica sa aveti rezultatele dorite. Este foarte important sa le cititi si sa va asigurati ca nu veti mai repeta greseala de a le crede adevarate. Cura de slabire # 1. Cu cat mai mai multe exercitii fizice cu atat mai bine Stii foarte bine ca nimic nu este mai…

- Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutațile principale sunt legate de economie, în special agricultura, dar și de politica. Ce schimbari ne așteapta în anul care a început deja, aflați din interviu. Noul an vine întotdeauna cu…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 137 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorasistent medical generaliststudii postlicealeatestat libera practicaCAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE LACU SARAT BRAILAStatiunea Lacu Sarat Ale...

- Exercitiile fizice sunt foarte bune pentru a te mentine in forma, dar si pentru a slabi. Nu doar ca iti da un plus de energie si te face sa te simti mai bine, dar, in acelasi timp, iti poti mentine corpul tonifiat. Este bine sa faci anumite exercitii inainte de somn, iar acestea sunt pentru subtierea…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- In perioada 26-28 ianuarie au avut loc la Bistrita – Piatra Fantanele, Festivalul de schi fond si biatlon si Cupa „Memorial Stefan Berbecaru” unde au participat cluburile de specialitate din tara. C.S.S. Baia Sprie a participat cu 14 sportivi de la sectia schi fond si biatlon obtinand urmatoarele rezultate:…

- Afla ce alimente sunt pline de otravuri, emulgatori, agenți de îngroșare, coloranți, alergeni și reziduuri de pesticide, îngrașaminte, anti-daunatori, dar si alte chimicale cu care au fost tratate si care se regasesc în acestea,

- Era o noapte liniștita de toamna, în Francavilla, 1957. În localitatea de pe coasta Marii Adriatice s-a întâmplat atunci ceva extraordinar. Cel puțin așa susține un sociolog și expert aerospațial, care spune ca un OZN a aterizat și a permis ca doi localnici sa viziteze…

- Probleme și la AFIR. Umbla vorbe destul de avizate precum ca dom’Țicau ar urma sa primeasca a treia cizma in trenu de aterizare pe scaun, dar nu la modu direct, ci palmat. Mai intai va descaleca un controloi din capitala, care ar urma sa controleze la spranceana tot ce s-a facut in instituție, dar mai…

- Romsilva a postat pe Facebook, imagini cu un exemplar de ras care cauta hrana in Parcul National Piatra Craiului. "Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei, dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Guvernul din Marea Britanie incearca sa reduca efectele negative provocate de lichidarea uneia dintre cele mai mari firme de constructii din lume, dupa ce aceasta a ratat ultimele contracte majore si a strans datorii in valoare de 1,35 de miliarde de dolari, potrivit New York Times. Falimentul…

- Un studiu realizat pe baza unor sondaje in rindul fumatorilor a confirmat ca peste doua treimi dintre persoanele care fumeaza o țigara din simpla curiozitate devin ulterior fumatori. Specialiștii britanici au dat de curand publicitații concluziile unui studiu internațional referitor la efectul pe…

- Incepand cu anul 2018, trei companii noi vor activa in Zona Economica Libera (ZEL) „Ungheni-Business”. Prima este din Cipru și va fabrica articole de imbracaminte pentru femei. Materia prima va fi importata din Marea Britanie, Turcia, Extremul Orient, iar exporturile vor fi efectuate in Marea Britanie.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.Citeste si: Rares Bogdan taie in carne vie: Pe cine vede drept INVINGATOR dupa sedinta…

- Andreea Roșca, jucatoarea de tenis de 18 ani din București, continua seria succeselor in circuitul ITF. Dupa ce in decembrie a caștigat doua turnee de cate 15.000 de euro, la Cairo, in Egipt, azi a triumfat in Antalya, Turcia, intr-o competiție dotata cu aceleași premii. ...

- In toiul iernii, pe campurile din Moldova au aparut primele urzici. Specialistii spun ca dezvoltarea precoce a plantelor primavaratice se datoreaza temperaturilor blande din ultimile saptamani.

- Primele exercitii pe mare ale Fortelor Navale Romane, in cooperare cu partenerii din Alianta, se desfasoara in perioada 11-13 ianuarie. Fregata 'Regele Ferdinand', cu un elicopter Puma Naval la bord, se afla, in prezent, in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney si un submarin…

- La concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 organizat de Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca s-au inscris 899 de candidati pe cele 300 de locuri disponibile. Dintre candidati, 382 sunt fete si 517 sunt baieti. Pentru cele 6 locuri destinate minoritații rome s-au inscris 5…

- 25 de lei! Atat va aduce in plus pentru fiecare prescolar si elev pe an super-bugetul ministrului Educatiei Liviu Pop in 2018 - ,,cel mai mare din ultimii 27 de ani”, dupa cum l-a descris oficialul. Specialistii in Educatie afirma ca aceasta crestere este fix ,,un fas“, parintii elevilor fiind nevoiti…

- Mircea Badea l-a celebrat pe Mihai Gadea chiar la miezul nopții, pentru a nu rata nicio secunda din ziua lui de naștere. Plin de amuzament, pentru ca amandoi iși uraesc zilele de naștere, Badea i-a pregatit rețete și adrese de locuri cu namol pentru „babalaci”.

- Legenda a autoturismului romanesc… din istoria ARO! Automobil Romanesc Original, ARO, aceasta a fost denumirea data primei masini de teren produse in Romania, la Campulung. Prima masina de teren romaneasca a fost produsa in anul 1957, fiind batuta de muncitori pe butuc de lemn, si purta numele IMS,…

- Primele impresii sunt nu doar rapide - ne formam o parere despre o noua cunostinta in cateva nanoscunde, dupa cum afirma Withney Johnson, autoarea cartii Disrupt Yourself: Putting the Power of Disruptive Innovation to Work, ci si "incapatanate" - cu greu revenim asupra parerii formate. Si daca, in diverse…

- Multe femei sunt afectate la nivel emoțional în primele saptamâni dupa naștere. Specialiștii spun ca nu exista o cauza concreta pentru starea lor spirituala, însa exista mai mulți factori care pot declanșa o depresie postpartum, printre care travaliul dificil sau modificarile hormonale.…

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. ‘In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…

- Maria Constantin a revenit in țara dupa vacanța de sarbatori și a facut cateva marturisiri despre viața sa de acum. Invitata la emisiunea „Star Matinal”, de la Antena Stars a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o la Vatican, dar a și marturisit ca ar schima multe lucruri din viața ei daca ar…

- In cea de-a optsprezecea zi de cand a izbucnit incendiul la sonda de gaz de la Moftinu, judetul Satu Mare, specialistii canadieni, ajutati de pompierii militari, au reusit sa taie capul sondei si vor monta altul pentru a o putea inchide. Toata zona a fost curatata de materialele care impiedicau accesul…

- 300 joburi sunt disponibile la Brașov, in prezent. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov, cele mai multe posturi vacante sunt pentru agent de securitate, controlor calitate, bucatar, infirmiera, lucrator bucatarie, lacatuș mecanic, manipulant marfuri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 32.5 grade pe scara Richter s-a produs marti in judetul Buzau, la adancimea de 116 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). DIRECTOR INFP: "Zona Vrancea este capabila de cutremure mari" Anunt alarmant despre marele cutremur. Specialistii…

- Sarbatorile de Craciun si Revelion, adeseori marcate de consumul exagerat de alcool in randul britanicilor, pot sa devina o adevarata problema pentru sistemul medical din aceasta tara (National Health Service - NHS).

- Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, formata majoritar din elevi ai Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga’’ Suceava, a terminat jumatatea sezonului regulat in Campionatul National pe locul III in seria I, la un singur punct distanta de primele doua clasate, LPS Iasi si…

- Premiere remarcabile la Centrul de Terapii Genice si Celulare in tratamentul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența ,,Pius Brinzeu” Timișoara. Inainte de finele anului, medicii de aici fac bilanțul și ies pe plus. Pentru prima data in lume, specialiștii timișoreni au descoperit…

- Ies la iveala primele explicatii ale aparitiei misterioase de pe cerul Romaniei. O lumina puternica de forma sferica a putut fi zarita, pe cer, pret de cateva minute. Misterul este cu atat mai puternic cu cat mingea de lumina a disparut la fel de brusc precum aparuse si a lasat in urma o forma conica,…

- Activitate de sacrificare a porcilor de Craciun este in toi. In aceste condiții, medicii sanitari veterinari din Buzau vin cu o serie de recomandari, mai ales ca au aparut și cazuri de trichineloza la porci mistreti vanati in fondurile de vanatoare de la Berca si Rușavatu. Autoritatile judetene atrag…

- Temperaturile la nivel mondial de pe uscat si din oceane inregistrate anul acesta vor face cel mai probabil ca 2017 sa se numere printre primii trei cei mai caldurosi ani din istoria inregistrarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala citata de Xinhua. Anul 2017 ar urma…