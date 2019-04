Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov. Acesta si-a exprimat temerea ca Ucraina va fi primul…

- Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra la 700 de kilometri de Romania, in vreme ce are loc și un exercițiu multinational al NATO. Rusia a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, potrivit Digi24…

- Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra: Moscova a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, transmite Digi24.ro. Rusii se lauda ca rachetele testate au o raza de acțiune de pana la 120 de kilometri,…

- A doua posibilitate este de a considera ca informatia face parte dintr-o actiune de propaganda ofensiva din cadrul unei operatiuni militare clasice destinate in special electoratului local chemat la urne pe 31 martie. „Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii geografice…

- Seful Statului Major al Armatei ucrainene prezice amenințari militare din partea Rusiei în nordul, estul și sudul Ucrainei, Viktor Muzhenko a declarat acest lucru la o întâlnire cu oficiali din domeniul apararii și diplomați acreditați în Ucraina, relateaza Mediafax citând…

- Pakistanul a confirmat, miercuri, ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze intre cele doua puteri nucleare vecine. "Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au…

- Senatorul Lindsey Graham a redat, potrivit site-ului de stiri Axios.com, o conversatie pe care a avut-o cu presedintele Donald Trump in urma cu cateva saptamani despre criza din Venezuela, subliniiind ca au discutat despre posibilitatea unei interventii militare. Citeste si Criza din Venezuela:…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a evocat posibilitatea lansarii unei invazii militare in Venezuela, afirma senatorul republican Lindsey Graham, dar oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au dat asigurari ca vor fi aplicate doar sanctiuni suplimentare contra regimului Nicolas Maduro.Senatorul…