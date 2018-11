Stiri pe aceeasi tema

- Amendamentul,despre care acum Liviu Dragnea spune ca e inutil, cere: ”Titularilor acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, li se aplica pe toata perioada derularii acestora nivelul de redeventa, cotele…

- Coreea de Sud ia in considerare ridicarea sancțiunilor impuse Coreei de Nord pentru a impulsiona relațiile diplomatice dintre cele doua țari și pentru a destinde criza nucleara, a declarat miercuri Ministrul de Externe sud-coreean, relateaza AP. Reuters scrie ca președintele american Donald Trump a…

- Presedintele american Donald Trump a cerut miercuri, in fata Consiliului de Securitate al ONU, respectarea cu strictete a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord, pana la denuclearizarea acesteia, relateaza AFP. "Cred ca vom obtine un acord"; liderul nord-coreean "Kim Jong-Un, un om pe care…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor a apreciat ca fiind actiuni de provocare unele exercitii militare desfasurate in ultima vreme de catre Federatia Rusa, transmite Agerpres.ro. 39;Noi am tot discutat despre actiunile de provocare ale Federatiei Ruse. Vedem ca zilele acestea s a desfasurat un…

- Armata ucraineana a lansat astazi exercitii militare comune cu SUA si cu alte tari membre ale NATO. Exercitiile, intitulate Rapid Trident, vor avea loc pana pe 15 septembrie, in apropierea satului Staryci, in regiunea Lviv. La ele iau parte in jur de 2.

- Misiunea OSCE in Moldova iși exprima ingrijorarea cu privire la exercițiile militare cu forțarea raului Nistru, desfașurate in Zona de Securitate de catre Grupul Operativ al Trupelor Ruse pe 14 și 15 august, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al Misiunii.

- Producatorul german de camioane Daimler a anuntat marti atat abandonarea operatiunilor sale din Iran, cat si a planurilor de expansiune, ca urmare a reimpunerii de sanctiuni de catre Statele Unite, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Am incetat activitatile noastre deja restrictionate…