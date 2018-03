Aceste manevre pe scara larga implica desfasurarea a zeci de mii de trupe la sol si provoaca de fiecare data tensiuni in peninsula. Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, le considera ca fiind repetitia generala pentru invadarea teritoriului sau.



Discutii sunt in curs in vederea unui summit intre cele doua Corei ce ar fi urmat de o intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un.



In ultima perioada, au aparut numeroase speculatii cu privire la posibile exercitii limitate in acest an pentru a evita esecul negocierilor.



Manevrele…