Exerciţii de dezintoxicare La inceput a fost Antena 1. Cunoscatorii isi vor mai fi amintind cum executau tot ce era strain de PSD-PRM, plus facatura numita Partidul Umanist. Ascultati si va cruciti!: umanismul, sarmanul, ramas orfan dupa Renastere, s-a aciuat sub pulpana securista. Atunci cand a fost creata Antena 3, puiul si mai toxic al celei dintai, rolurile s-au schimbat: Antenei 1 i s-a prestabilit rolul de post frecventabil, oarecum soft, specializat pe show, in vreme ce progeniturii i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a scris pe Facebook ca "Dragnea e condamnat cu executare. Firesc: a pierdut alegerile". Oana Zamfir a spus si ea ca judecatorii ar fi fost "presati, santajati chiar". "Sentinta a fost scrisa de mai mult timp. Probabil il achitau si pe el daca ieseau alte rezultate la alegeri", a mai spus…

- Ștefan Banica, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea in rolul lui Orlando, in serialul de comedie Liber ca pasarea cerului, care incepe duminica, 21 aprilie, de la ora 20:00, la Antena 1, are o...

- Ștefan Banica, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea in rolul lui Orlando, in serialul de comedie Liber ca pasarea cerului, care incepe duminica, 21 aprilie, de la ora 20:00, la Antena 1, are o relație speciala cu animalele.

- Spectacolul maștilor continua joi, 14 martie, de la ora 20.00, la “Scena misterelor”, show-ul prezentat de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu, la Antena 1. Alaturi de Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Dorian Popa, Rona Hartner și Andrei Duban, in cele doua tabere care au misiunea de a ghici cine…

- Scena Misterelor, emisiunea prezentata de Dan Negru la Antena 1, are premierea in 28 februarie. Pe cine ascund maștile spectaculoase la Scena misterelor, cel mai nou show al Antenei 1, prezentat de Dan Negru

- Aproape jumatate din audienta nationala (49%), in prime-time (intre 19:00 – 24:00), a televiziunii Antena3 este formata din telespectatori cu varste de peste 65 de ani. Singura televiziune care intrece aceasta performanta este Romania TV, unde peste jumatate din audienta la nivel national (57,4%) este…

- Aproape jumatate din audienta nationala (49%), in prime-time (intre 19:00 - 24:00), a televiziunii Antena3 este formata din telespectatori cu varste de peste 65 de ani. Singura televiziune care intrece aceasta performanta este Romania TV, unde peste jumatate din audienta la nivel national…