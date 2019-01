Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea 'vestelor galbene' a 'devenit de fapt una de agitatori' care vrea o insurectie si, in principiu, sa rastoarne guvernul', a apreciat vineri purtatorul de cuvant al executivului francez, Benjamin Griveaux, citat de AFP. Dar guvernul este 'gata sa discute cu oameni sinceri…

- Cel mai mediatizat membru al ''vestelor galbene'', Eric Drouet, a fost arestat de politia franceza, arestare despre care aceasta miscare de protest si opozitia sustin ca este motivata politic, transmite joi agentia EFE. Sofer de camion in varsta de 33 de ani, Eric Drouet se afla de miercuri seara…

- „Veste galbene“ au iesit in strada pentru a cincea sambata consecutiv pe Champs-Elysees, la Paris, incadrate de un dispozitiv de securitate de amploare. „Actul V“ are loc in pofida apelurilor la calm si anunturilor presedintelui Emmanuel Macron in favoarea puterii de cumparare, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- "Christophe Castaner (ministrul de interne) a evocat starea de urgenta. La aceasta ora se desfasoara o reuniune cu presedintele Republicii, cu premierul (Edouard Philippe) si ministrul de interne pentru a face mai intai bilantul zilei de ieri (sambata) si a se vedea ce masuri ar trebui luate pentru…

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- E haos la Paris, unde protestul 'vestelor galbene' este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa.