Executivul a stabilit contingentul alocat pentru lucrătorii extracomunitari pentru acest an la 20.000 Contingentul alocat pentru lucratorii extracomunitari pentru anul acesta la nivel national este de 20.000, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului Nelu Barbu, care a spus ca informatiile aparute in spatiul public, conform carora Romania urmeaza sa primeasca 500.000 de muncitori pakistanezi pentru reducerea deficitului de pe piata fortei de munca, sunt nereale. "Vreau sa fac o precizare in legatura cu anumite informatii aparute astazi in spatiul public privind o eventuala primire de catre Romania a unui numar de 500.000 de muncitori pakistanezi pentru reducerea deficitului de forta de munca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

