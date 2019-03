Executivii romani au trecut de la extaz la agonie intr-un singur an! In 2018, economia a iesit brusc de pe "autostrada" direct la "boxa"

Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici se viseaza candidatul PSD la prezidențiale. Ministrul Finanțelor vine, miercuri, cu noi precizari privind o posibila candidatura a sa la președinție. Teodorovici apreciaza ca sondajele il incurajeaza in acest sens și ca este un traseu firect pentru un politician ‘lipsit de ipocrizie’. „Daca…

- In plus, Dancila a spus ca Guvernul pe care-l conduce a ”luat in piept aceasta provocare” si va demonstra ca se pot face autostrazi in Romania, dar doar ”punand umarul la actiune, nu facand circ si declaratii politice”. ”Industria auto este unul dintre pilonii pe care se bazeaza dezvoltarea economiei…

- Un sofer care circula pe o autostrada din Europa a facut in timpul cursei un filmulet de putin peste 6 minute, aratandu-le romanilor o autostrada in adevaratul sens al cuvantului si certandu-i pe cei care ar impiedica, spune barbatul, ca lucrurile sa se schimbe in bine in Romania.

- Stefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, protesteaza pentru faptul ca Moldova nu are niciun kilometru de autostrada. El va opri activitatea și ii provoaca pe Ion Tiriac, Gigi Becali si Viorel Catarama.

- Un om de afaceri din Bucovina, Stefan Mandachi, a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Gestul sau este un protest fața de autoritațile care dau dovada de lipsa de interes fața de constructia de autostrazi in Romania si in mod special in zona Moldovei. Mandachi, care deține lanțul…

- În momentul de fața în România sunt în construcție puțin peste 200 de km de autostrada și drum expres, unele tronsoane abia contractate de o luna și cu termene de execuție de doi-trei ani de acum încolo. La ședința pe buget din Parlament, ministrul interimar al…

- Madalina Balan este un om frumos, cald și prietenos. Este un munte de energie și de veselie, tocmai de aceea am stat de vorba cu ea, vrand sa descoperim mici secrete despre felul in care a bucurat-o 2018.

- Reteaua de autostrazi din Romania trece bariera de 800 de kilometri cu cei 101 noi kilometri adaugati in acest an, desi numai 60 dintre acestia au fost dati efectiv in folosinta, intrucat pe 43 de kilometri din loturile 3 si 4 Lugoj-Deva trebuie remediate "mici gauri de 500 de metri", relateaza Agerpres…