- Președintele PSD, Liviu Dragnea, forțeaza demisiile din funcțiile de predinți ai organizațiilor județene pentru Ion Mocioalca, președinte PSD Caraș și Ciprian Pandrea, președintele PSD Calarași.Sursele noastre susțin ca in biroul șefului PSD au venit 20-30 de oameni din cele doua organizații…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta in biroul sau din Parlament, la ora transmiterii acestei stiri, cu peste zece lideri de organizatii social-democrate, inaintea sedintei de Comitet Executiv National.

- De asemenea, la discutiile lui Dragnea cu o parte din liderii PSD s-a avansat si propunerea ca in CExN sa se aplice o forma de sanctiune si pentru presedintele organizatiei judetene PSD Calarasi, Ciprian Pandea, precum si pentru presedintele organizatiei judetene PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, au…

- O parte din liderii județeni PSD s-au exprimat intr-o discuție la Parlament cu Liviu Dragnea, pentru aplicarea unor sancțiuni in CExN de luni pentru vicepreședintele Adrian Țuțuianu și secretarul general Marian Neacșu, putand sa se mearga pana la excludere, au spus, pentru MEDIAFAX, surse din partid.De…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, la Palament, ca sunt zero șanse ca dupa remanierea guvernamentala totul sa ramana la fel in Executiv. Șeful PSD a negat faptul ca s-ar lua in calcul și o comasare sau reducere a numarului de ministere, informeaza Mediafax.Intrebat de jurnaliști,…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, a reacționat dur dupa scrisoarea anti-Dragnea semnata de Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu, spunand ca nu ințelege aceasta dorința de putere. Si liderul de la Neamt il apara pe Dragnea.