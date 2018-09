Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in Sectia de Procurori a CSM, unde a fost amanata pentru 8 octombrie audierea Adinei Florea, alegerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA. Propunerea de amanare a venit de la un membru CSM pe motiv ca Adina Florea este in vizorul Inspectiei Judiciare, dupa o sesizare facuta chiar de procurorul…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, trebuia sa sustina, joi, interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, insa sedinta s-a amanat pana...

- Audierea procurorului Adina Florea la CSM, in vederea ocuparii postului de procuror-șef al DNA, a debutat cu incidente. Un protestatar a intampinat-o in fața sediului instituției, iar un membrul CSM a cerut amanarea audierii. Ministrul Tudorel Toader s-a opus iar la un moment dat a existat un schimb…

- Adina Florea, propusa la conducerea DNA, a fost audiata ca martor la Parchetul General in dosarul legat de provenienta potocolului secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Valcov, anunta Antena 3. Conform sursei citate, audierile au avut loc marti, au durat mai multe ore, mai multi procurori…

- Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru sefia DNA, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost audiata marti la Parchetul General in calitate de martor in dosarul referitor la protocolul secret incheiat intre Parchetul General si SRI in 2016 si publicat ulterior de Darius Valcov.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti seara ca, indiferent de avizul dat de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la propunerea Adinei Florea pentru functia de procuror-sef al DNA, va continua procedura. "Procurorii din CSM nu vor primi, sa zicem asa, foarte favorabila…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii Adina Florea procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa cum…

- Politologul Ioan Stanomir a comentat, la Digi24, anuntul ministrului Justitiei tudorel Toader privind declansarea procedurii de evaluare a procurorului general Augustin Lazar. El spune ca in spatele acestei proceduri stau „manevrele patronilor politici”.„Daca am observa cu totii firul cauzal,…