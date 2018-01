Executia celui de-al doilea premier PSD in primul an de guvernare: liderii PSD au decis debarcarea lui Tudose

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv in care vor discuta propunerea de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Taberele in PSD deja s-au conturat și pe lista scurta intra direct doi dintre oamenii al caror nume a fost vehiculat in ultima perioada. Citește și: SURSE - Liviu…

- Liderii PSD s-au adunat sa decida soarta guvernului Tudose de Blue Monday, a treia zi de luni din ianuarie, ziua socotita cea mai deprimanta a anului. Indiferent de tabara in care s-au situat, capii social-dem...

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara.BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului. Citește și: Decizia…

- Propunerea pentru functia de premier va fi discutata marti intr-un alt CExN al PSD, dupa cum a decis luni forul de conducere al partidului, a anuntat luni seara presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. "Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea…

- "Sarbatorim astazi Ziua Culturii Nationale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contributiei constante pe care cultura o are in dezvoltarea statului si a fiecaruia dintre noi in parte. De-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale. Ea ne-a ajutat sa…

- Fostul lider PSD Victor Ponta vede doua variante in cadrul ședinței CEX care va avea loc in regim de urgența, luni. „Ori pleaca doamna Carmen Dan si, intr-adevar, Dragnea isi pierde cel mai important om, Cartelul de la Teleorman pierde, ori ramane Carmen Dan si atunci Tudose nu mai e premier”, a afirmat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- "Am crezut, cred si voi continua sa cred in forta colectiva a partidului, in capacitatea de analiza, de pregatire si de luare a deciziilor. Intotdeauna, coeziunea in partid a fost alimentata de calm, echilibru si inteligenta, izvorate din dorinta de a face bine pentru tara. Programul de guvernare, prezentat…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- NERVI LA MAXIM… “Domnule presedinte Dragnea, exista o criza in PSD?”. Liviu Dragnea, calm: “Mult mai putin decat se vede”. “Sunt tabere in PSD, domnule Dragnea?”. “Care tabere? Nicio tabara”. Acestea au fost primele declaratii ale presedintelui PSD, Liviu Dragnea, aseara, in fata reporterilor, la sosirea…

- Datoria echipei lui Tudose este sa guverneze. Lumea nu se asteapta ca noi sa ne certam si sa schimbam câte un guvern la 6 luni - a comentat vicepresedintele PSD, Nicolae Banicioiu, scandalul momentului.

- El a declarat ca este mahnit ca premierul nu a facut nicio referire la programul de guvernare. [citeste si] "Sunt extrem de mahnit, ca cetațean, ca domnul Tudose nu a acordat nici macar un minut, din tot discursul sau, deși Mihai Gadea i-a oferit acest prilej, sa spuna ce face cu programul…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat, Niculae Badalau, a fost unul dintre cei mai vocali în sedinta CExN, acesta prezentând si o scrisoare cu mai multe critici, informeaza Realitatea TV.

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința a Comitetului Excutiv care tinde sa devina una maraton, durand deja peste 4 ore. Pentru ca ședința este una foarte importanta, liderii PSD au apelat la masuri de securitate fara precedent. Pe langa deja clasicul bruiaj al telefoanelor, care se intampla…

- Fierb apele in interiorul ALDE din cauza schimbarilor pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv. Liderii ALDE sunt suparati pe partenerii lor deoarece modificarile nu au fost discutate intr-o sedinta prealabila a Coalitiei, informeaza luni Antena3.Razboiul continua cu documente…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Calin Popescu Tariceanu, ajuns cu puțin peste cinci la suta in Parlament, procent obținut in alegeri și uns de PSD ca al doilea om in stat, a emis in zilele premergatoare Craciunului cele mai dure declarații fața de președintele Klaus Iohannis și s-a aratat nemulțumit și de prestația indulgenta a partenerilor…

- Deputatul PNL Ioan Balan susține ca va vota impotriva proiectului de buget pentru anul 2018, deoarece este un buget slab, puternic dezechilibrat, anti-dezvoltare și pro-saracie, in care nu se regasește nici una dintre masurile cu care romanii au fost inșelați de coaliția PSD-ALDE in campania electorala…

- Blocul Național Sindical a decis sa restranga protestele programate pentru data de 12 decembrie și sa organizeze mitingul doar in Piața Victoriei. Decizia BNS a fost luata din respect fața de Casa Regala, au anunțat liderii sindicali. Blocul Național Sindical iși va restrange protestele anunțate pentru…

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare mimeaza inca, tot mai neconvingator, ca majoritatea PSD-ALDE functioneaza fara cusur in Parlament sau la guvernare. In fapt, liderii celor doua partide au pierdut intr-un ritm alert increderea romanilor si, mai nou, chiar increderea propriilor colegi…

- PSD ia in calcul sa tranteasca și guvernul Tudose, pentru a-l apara de Liviu Dragnea. Liderii partidului s-au intalnit duminica seara, in absența lui Tudose și a unor miniștri, pentru a discuta ce este de facut. J...

- Pavel Popescu amintește ca actualul guvern nu a ținut cont nici de programul de guvernare cu care PSD a caștigat alegerile și nici de atenționarile romanilor care au demonstrat impotriva modificarilor legilor Justiției. „Ați venit cu legile Justiției in Parlament, deși in ianuarie-februarie,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in statiunea Baile Herculane, ca de anul viitor vor incepe mai multe investitii in zonele balneare, scrie Agerpres.ro. 0 0 0 0 0 0 "Am vorbit si cu domnul prim-ministru si cu colegii mei atat…

- Deputatul liberal Cezar Preda a anunțat, ieri, ca Ludovic Orban si-a asumat postura de candidat la functia de premier din partea PNL și ca formatiunea sa va organiza proteste de strada pana la dezbaterea motiunii de cenzura in Parlament.

- PNL dorește demiterea Guvernului Tudose și solicita retragerea increderii acordata acestuia pentru ca distrug economia si scot Romania din UE. Cel puțin asta scrie in textul moțiunii de cenzura proaspat depus impreuna cu USR.„Actuala guvernare PSD-ALDE a reusit intr-un timp record sa provoace…

- Liderii PSD se pregatesc sa organizeze mitinguri de amploare in toata țara. In ședința Comitetului Executiv al PSD s-a decis ca fiecare organizație județeana sa organizeze un miting pe plan local, dar nu pentru susținerea lui Liviu Dragnea.Comitetul Executiv a dat unda verde pentru organizarea…

- Liderii PSD se vor reuni intr-o ședința a Comitetului Executiv, care va avea loc la Herculane, vineri, cu incepere de la ora 11.00. Ședința se anunța una incinsa, pentru ca principalul punct pe ordinea de zi va fi evaluarea Guvernului și a programului de guvernare. Citește și: Tudorel Toader,…

- PNL si USR vor initia impreuna motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, a declarat, marti, liderul deputatilor PNL, botosaneanca Raluca Turcan, afirmand ca liberali vor purta discutii cu UDMR, PMP, minoritatile nationale si parlamentarii neafiliati.

- Este evident ca multinaționalele nu au jucat corect in relația cu statul roman și au profitat de orice chichița legislativa pentru a externaliza profitul, dar asta fac in toate țarile in care statul lasa garda jos. Statul este vinovat ca multinaționalele au profitat. Stigmatizarea corporaților este…

- Peste 2.500 de tineri pesediști îsi vor alege duminica presedintele pentru urmatorii doi ani, în cadrul unui Congres la care vor rosti discursuri liderii PSD si sunt asteptati tineri de stânga din SUA, din statele UE si din Republica Molodova. "Sunt asteptati la Congres…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca din timp in timp este nevoie de modificari ale legislatiei fiscale, insa precizeaza ca acestea trebuie discutate si ca responsabilitatea pentru dialogul politic apartine presedintelui Klaus Iohannis. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția…

- Fostul premier Victor Ponta a spus, marți, despre Codul fiscal aflat în vigoare din 2015 ca a fost laudat de toata lumea, iar acum, prin propunerile guvernului Tudose, acesta ar urma sa fie masacrat. ”În 2015, aveam Cod fiscal, toata lumea a zis ca e bun. De ce sa-l distrugi,…

- Situația in interiorul PSD este una cu adevarat exploziva. Liderii PSD se intalnesc intr-o ședința la Vila Lac 1, despre care inițial se credea ca este una de coaliție, insa Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca nu va participa.La aceasta ședința se va discuta despre modificarea Codului Fiscal,…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca "se ajunge la o limita". Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada…

- PNL a greșit cand i-a indemnat pe oameni sa iasa in strada. De ce? Pentru ca demonetizeaza protestele. Tocmai caracterul nepolitic al ieșirilor in strada dadea greutate. PNL, amestecandu-se in aceasta chestiune dintr-o greșeala, va da PSD-ului muniție pentru a spune ca este o manevra politica a liberalilor…

- Liderii coaliției de guvernare PSD - ALDE vor modifica pachetul de Legi ale Justiției, fiind nemulțumiți de propunerile facute de ministrul Tudorel Toader, potrivit Digi24. Astfel, președintele ramâne implicat în procesul de numire a procurorilor șefi, chiar daca președintele…

- "Avem majorarea pensiei minime garantata de la 400 de lei care a crescut la 520 de lei, beneficiari sunt peste 1 milion de pensionari. Va fi crescuta conform programului de guvernare de la 1 ian 2018 la 640 de lei, de la 1 ian am avut cresterea pensiei cu 5, 25 la suta, majorarea punctului de pensie…

- Victor Ponta a postat pe contul sau de Facebook un mesaj dur la adresa lui Liviu Dragnea si il provoaca la o confruntare directa. Fostul premier il acuza pe Liviu Dragnea ca a confiscat partidul. "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si “Cartelul…

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), organism reprezentativ al companiilor producatoare de medicamente generice, solicita prim-ministrului Tudose demiterea Ministrului Sanatații, Florian Bodog și a președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu,…

- Coalitia de guvernare discuta modificarea legilor justitiei Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: facebook.com/tariceanu Proiectul de modificarea legilor justitiei va fi din nou în atentia coalitiei de guvernare, la o întâlnire anuntata pentru miercuri, 18 octombrie.…