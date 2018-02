Stiri pe aceeasi tema

- Cinci imigranti romani au fost capturati de autoritatile americane in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele Unite, anunta procurori din SUA. Potrivit procurorilor din SUA, un barbat din Mexic si unul din G...

- Cinci imigranti romani au fost capturati de autoritatile americane in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele Unite, anunta procurori din SUA. Potrivit procurorilor din SUA, un barbat din Mexic si unul din Guatemala au incercat sa transporte ilegal cinci romani din Canada…

- Emil Boc explica ce se intampla cu Simona Halep, la FedCup. Oferta primarului „Impreuna cu Simona Halep, haideți sa susținem Naționala Romaniei in meciul de tenis cu echipa Canadei din acest weekend!", a scris Emil Boc, pe Facebook. Într-un mesaj postat p Facebook, primarul Clujului,…

- O romanca stabilita in Canada si un profiler FBI au anchetat cazul mortii Madalinei Manole, iar abia acum au reusit sa inchida raportul legat de moartea artistei, iar rezultatele sunt socante. Mihaela Brooks si Pete Klismet sunt cei doi care s-au ocupat de cazul sinuciderii Madalinei Manole, iar ce…

- Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.

- Astazi este Ziua Cartitei in Canada si Statele Unite. Potrivit unei traditii vechi de peste un secol aduse de colonistii olandezi si germani, in aceasta zi aflam daca vom avea parte de o iarna lunga sau, dimpotriva, daca primavara va veni mai repede, scrie digi24.ro.

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- Pentru prima data de la apariția sa, rețeaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi, relateaza BBC. Declinul a fost mai semnificativ în Statele Unite ale Americii și Canada.

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- O boala fatala care face caprioarele sa se comporte ca niște zombi risca sa se raspândeasca în Statele Unite și mai multe regiuni din Canada. Experții avertizeaza ca ar putea afecta, în curând, și oamenii.

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Elle Darby, o tanara vloggerița cu 90.000 de fani pe Youtube și 79.000 de urmaritori pe Instagram, a fost ridiculizata și amenințata, dupa ce l-a contactat pe proprietarul unui hotel pentru a-i cere sa o cazeze gratuit, in schimbul promovarii pe rețelele sociale, scrie Digi24.ro.

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- Franciza Great Clips s-a situat pe locul 7 in topul Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur, in topul celor mai de succes branduri francizate in 2017. Brandul Great Clips a fost fondat in 1982, iar din 1983 a inceput sa fie francizat in Statele Unite. De obicei, situate in galeriile…

- O provocare periculoasa a inceput sa circule pe internet, iar specialiștii lanseaza avertismente in acest sens. Mai mulți adolescenți s-au filmat in timp ce inghit… capsule cu detergent, un gest care poate sa aiba urmari grave asupra sanatații, noteaza The Telegraph. Provocarea a inceput sa circule…

- Ca-n fiecare an, asociația criticilor de film, alcatuita din reprezentantii a peste 200 de posturi de televiziune, radio si site-uri din Statele Unite si Canada, a oferit premii celor mai bune filme și celor mai buni actori. In ultimii 15 ani, gala Critics’ Choice Movie Awards a insemnat un indicator…

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Procesul lui El Chapo a fost amanat. Procesul presupusului narcotraficant Joaquin Guzman, alias ‘El Chapo’, a fost amanat miercuri, 10 ianuarie, din aprilie pentru septembrie de catre Brian Cogan, un judecator federal din Brooklyn, fara a anunta o data precisa. Luni, 8 ianuarie, acelasi magistrat a…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Valul de frig care se abate in aceasta perioada asupra nordului continentului nord-american afecteaza si fauna salbatica, inclusiv rechinii, mai multe exemplare fiind gasite moarte si efectiv congelate. Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani,…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri ca amana turneul in Statele Unite si Canada prevazut pentru inceputul lui 2018 din cauza unei vindecari lente a corzilor vocale, scrie AFP.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american in cel de-al doilea weekend de proiectii in cinematografele din Statele Unite si Canada, informeaza AFP.

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurarii unei reciprocitati depline în materie de vize cu Canada si Statele Unite, în care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul…

- Adina Butar este o revelatie pentru muzica EDM, pe plan international, iar succesul talentului ei este apreciat si de cei mai mari Dj-i ai lumii, mai ales datorita colaborarii cu Markus Schulz, Dj-ul numarul 1 in SUA. Aceasta a cucerit publicul din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Australia,…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, document care contine si evaluarea eficientei mecanismului de reciprocitate,…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a afirmat in cadrul unui interviu ca Statele Unite nu doresc sa isi asume riscul de a coexista cu o Coreea de Nord armata nuclear, scrie CNN. “Nu putem tolera acest risc”, a declarat H.R. McMaster, potrivit News.ro. „Daca cei din…

- Statele Unite si Canada cauta pretexte pentru a furniza arme letale Guvernului de la Kiev, a declarat, joi, Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Alina Ionela Ciucu, tanara de 25 de ani care și-a gasit sfarșitul sub roțile unei garnituri de metrou dupa ce a fost impinsa de o femeie de 36 de ani, plecase cu cațiva ani in urma din satul Lișteava, comuna Ostroveni, la facultate in București. Oamenii din sat povestesc ca fata a fost crescuta de niște…

- Desi are mai multe servicii separate de streaming video si pentru muzica, Google intentioneaza sa le unifice sub un singur acoperis. Conform unor apropiati ai companiei americane, Google ar urma sa lanseze un nou serviciu de streaming, numit Remix. Lansarea ar urma sa aiba loc in luna martie…

- Alianta formata din Statele Unite ale Americii, Mexic si Canada va candida pentru organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, unica lor rivala la gazduirea turneului final fiind Maroc, informeaza site-ul oficial al FIFA. Potrivit sursei citate, cele doua parti si-au depus candidatura la timp,…

- Nu se intimpla prea des sa vezi o chitara electrica pusa la treaba cu sarg de un muzician in haine monahale. Se intimpla insa in Peru, unde un grup de 11 maicute au infiintat o trupa pop-rock din ce in ce mai cunoscuta in America Latina. I-au cintat Papei cand a fost vizita in Mexic, iar videoclipurile…

- Justiția franceza a suspendat autorizația de comercializare a doua noi pesticide produse de compania americana Dow, acuzate de o asociație ecologista ca prezinta riscuri sporite pentru sanatatea albinelor, informeaza AFP. Cele doua pesticide vizate, Transform și Closer, deja autorizate, potrivit companiei…

- Justitia franceza a suspendat vineri autorizatia de comercializare a doua noi pesticide produse de compania americana Dow, acuzate de o asociatie ecologista ca prezinta riscuri sporite pentru sanatatea albinelor, informeaza AFP. Cele doua pesticide vizate, Transform si Closer, deja autorizate, potrivit…

- Doi jurnalisti au fost acuzati de spionaj o curte de justitie din Cambodgia, dupa ce au oferit stiri unui post de radio american, iar acum pot primi pana la 15 ani de inchisoare, scrie news.ro.Prim-ministrul Hun Sen, care conduce Cambodgia de mai bine de trei decenii, are o abodare anti-americana…

- Producatorii europeni vor avea anul viitor un buget de 179 de milioane de euro pentru a promova produsele agricole in interiorul si in exteriorul UE, dar si pentru a continua sa gaseasca noi piete, se arata intr-un comunicat publicat recent de Comisia Europeana.Bugetul adoptat de Comisia Europeana va…

- O vloggerița populara de pe Youtube a devenit și mai populara dupa ce a ales sa se filmeze razandu-sepe cap. Sara a uimit milioane de internauți dupa ce a urmat modelul vedetelor stralucitor de frumoase precum Natalie Portman, Amber Rose, Cara Delevigne și Solange.

- Producatorii europeni vor avea anul viitor un buget de 179 de milioane de euro pentru a promova produsele agricole in interiorul și in exteriorul UE, dar și pentru a continua sa gaseasca noi piețe, se arata intr-un comunicat publicat marți de Comisia Europeana. Bugetul adoptat miercuri de…

- Romanul Dumitru Popescu, CEO al companiei aerospatiale Arca Space din New Mexico, SUA, a fost arestat de autoritati sub acuzatiile de frauda, delapidare si fals in acte. Potrivit presei din Statele Unite, Popescu se afla in arestul politiei din Dona Ana County, unde a fost transferat dupa ce a fost…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Guvernul Romaniei a aprobat un proiect de lege prin care statul Roman recunoaște diplomele, certificatelor si titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat tert, altul decat Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii, inclusiv actele medicilor din Republica Moldova.