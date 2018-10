Executat, in aprilie acest an, prin ordin al prefectului de Neamt , pe motiv de incompatibilitate cusuta cu multa ata alba, Laurentiu Cristinel Dulama si-a recastigat functia de consilier judetean in instanta. Și pe cea de vicepreședinte al CJ Neamț, funcție ravnita de cei de la PSD, pentru care n-au precupețit nici un efort. Hotararea nu este definitiva, dar este foarte interesanta, prin prisma despagubirilor morale acordate, a salariilor și indemnizațiilor restante și prin palma administrativa aplicata de judecatori. “Admite, in parte, actiunea formulata de reclamantul Dulama Laurentiu Cristinel…