- Candideaza primul pe lista la europarlamentare din partea PRO Romania, insa va ramane la București. Asta a susținut Victor Ponta la Timișoara, la conferința de presa a organizației județene a partidului, la care a participat, vineri, alaturi de comisarul european Corina Crețu. Fostul prim-ministru și…

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați.

- Drama romantica "Dupa ce ne-am intalnit/ After", de Jenny Gage, s-a situat pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de 914.179,92 de lei in weekendul premierei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.Bazat pe bestsellerul omonim scris de Anna Todd, filmul prezinta povestea unei…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, s a intalnit marti, 9 aprilie a.c., la Washington, cu Mike Pence, vicepresedinte SUA si presedinte ex officio al Senatului SUA si cu gen.lt. r Keith Kellogg, consilierul pentru securitate nationala al vicepresedintelui SUA. Potrivit unui comunicat…

- Un barbat de 75 de ani, din Dambovita, s-a ales cu dosar penal pentru furt, dupa ce a furat o cruce si s-a plimbat cu ea prin localitatea Produlesti. Beat fiind, batranul a cazut intr-un sant si s-a ranit. Un localnic l-a vazut si a sunat la 112 dupa ce omul i-a povestit ca a fost lovit de o masina.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a intalnit miercuri, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanti ai asociatiilor militarilor in retragere si in rezerva, cu care a discutat despre pensiile militare, stabilindu-se formarea unui grup de lucru comun care sa elaboreze o noua lege in domeniu…

- Premierul Viorica Dancila s-a întâlnit vineri cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, discutiile vizând, printre altele, situatia diferitelor cauze care vizeaza România, aflate în

- O delegație formata din lideri a cinci federații sindicale din industria de aparare s-a intalnit, la solicitarea acestora, la Palatul Cotroceni, cu un grup de consilieri prezidențiali.In cadrul discuțiilor, liderii sindicali au prezentat problemele complexe cu care se confrunta industria de…