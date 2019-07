Excursionişti luaţi de ape. Patru dintre ei au murit Patru excursionisti au murit in urma inundatiilor din sud-estul Chinei. In total, 285 de excursionisti din trei grupuri de turisti au ramas blocati in orasul Yichun dupa regiunea montana din Gaohu Town a fost lovita de furtuni incepand de duminica dupa-amiaza.



Toti excursionistii dati disparuti au fost salvati pana luni dimineata, a anuntat Biroul pentru gestionarea situatiilor de urgenta din provincia Jiangxi. Peste 530 de membri ai echipelor de salvare au fost mobilizati in zona. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

