In cadrul proiectului VOLUNTARIAT PENTRU NATURA COVASNEANA, al Asociației GRIT Covasna, un grup de 30 de persoane- copii, tineri și tineri pensionari au efectuat o excursie la ruinele Cetații Dacice din Covasna, la sfarșitul saptamanii trecute. Potrivit organizatorilor, participanții au facut o prima oprire la Casa Nedeii din Valea Zanelor, unde sunt cazați arheologii […] Articolul Excursie la ruinele Cetații Dacice din Valea Zanelor: „Am petrecut o zi frumoasa, in natura, o zi educativa, in care copiii au aflat lucruri noi și interesante despre trecutul nostru.”-prof. Florentina Teaca apare…