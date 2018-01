EXCLUSIV/Primul turneu, prima lovitură. Băieții de la Voltaj și-au negociat un contract bănos peste Ocean Voltaj, una dintre cele mai de succes trupe din ultimii 20 de ani va traversa pentru prima oara Oceanul. Formația va susține doua concerte in Canada, in Montreal (13 aprilie) și Toronto (14 aprilie), poate cel mai substanțial contract incheiat cu un grup din țara noastra avand in vedere onorariul celor de la Voltaj, care trece de 10.000 euro pe eveniment, și se afla in top cinci cele mai bine platite trupe din Romania. De altfel, mai mult de zece ani, Voltaj a fost lider la incasari din evenimente concertistice in showbiz-ul autohton, performanța de neegalat pana in prezent de un alt artist, fiind… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum un necaz nu vine niciodata singur, actorul trece din nou prin momente grele. O noua lovitura pentru Alexandru Arșinel vine chiar de la cunoscutele farmacii pentru care acesta a facut reclame, alaturi de Stela Popescu, in ultimii noua ani. Problemele par sa nu-l ocoleasca pe actor in ultima perioada.…

- Tatal vedetei s-a stins din viața in luna martie a lui 2016, iar Zana ii simte lipsa. Andreea Marin crede insa ca barbatul o ocrotește din Ceruri. Tatal Andreei Marin a murit cu doar cateva zile inainte de a implini 70 de ani, la inceputul lui martie, 2016. Acesta avea probleme cu inima și era bolnav…

- Sfaturile polițiștilor pentru șoferi, pe timp de ploaie. Cu toate ca ne aflam in plina iarna, iata ca in cea mai mare parte a țarii este mai mult primavara, cu temperaturi pe masura și cu precipitații… doar sub forma de ploaie. Doar ca mulți șoferi și chiar pietoni nu știu sau nu vor sa respecte niște…

- Ioan Danciu a povestit momentele cumplite prin care a trecut in primele zile din 2018. Fostul arbitru FIFA, 66 de ani, a intrat in coma hipoglicemica de ziua lui. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan, 7 ianuarie. Ioan Danciu a…

- Ricky Martin s-a insurat cu iubitul lui, Jwan Yosef, artistul portorican a conformat ca a oficializat relația pe care o are cu artistul plastic sirian. Cantarețul a confirmat ca au semnat toate documentele care trebuiau semnate, au schimbat juraminte și mai urmeaza doar sa faca petrecerea, scrie E!…

- Dupa mai bine de trei ani de la ”desparțire”, Raoul și Mirabela Dauer s-au impacat și au urcat din nou pe aceeași scena. Raoul și Mirabela Dauer au inceput anul impreuna, pe meleaguri straine. Asta dupa ce, aproximativ trei ani, nu au vrut sa mai auda unul de celalalt. El spunea ca artista il sufoca,…

- Aproximativ 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri vor acționa in minivacanța sarbatorilor de iarna, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Asigurarea climatului de ordine publica in contextul minivacanței cu ocazia sarbatorilor de iarna va fi asigurat de 8.200 de polițiști, 5.500 de jandarmi, 4.100…

- Tabloul „Florareasa”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza in anii 1923-1924, a fost adjudecat la o licitație organizata in București pentru suma record de 150.000 de euro. Lucrarea a facut parte din colecția comandantului forțelor militare germane din Romania in timpul celui de-al Doilea…

- Vin Sarbatorile! Nașterea Domnului aduce cea mai mare bucurie in sufletele și in casele gospodarilor de pretutindeni. Dar, pentru a intampina cum se cuvine minunea venirii pe lume a Pruncului Sfant, casele trebuie sa fie primenite și frumos impodobite iar mesele imbelșugate, pline cu bunatați tradiționale.…

- Serviciul Vamal anunta deja ca va suplimenta numarul de angajati de sarbatori. In aceasta perioada, cand moldovenii revin acasa ori pleaca in vacanta, Serviciul Vamal isi va intensifica masurile pentru a fluidiza traficul și pentru a evita crearea cozilor la posturile de

- Preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Falticeni și structurile arondate ("Licurici" și "Dumbrava Minunata") au trait bucuria unui timp de calitate alaturi de parinți, bunici, cadre didactice, prin participarea la concursul "Ornamente ...

- Astazi, la Alba Mall, se va desfașura ”Targul micilor antreprenori” de la Alba Iulia, incepand cu ora 13.00. Cum un business mare se crește de mic, iar dobandirea de abilitați antreprenoriale este un proces complex, organizatorii ”Targului micilor antreprenori”, respectiv Europe Direct Regiunea Centru,…

- Solstițiu de iarna se produce, in 2017, pe 21 decembrie, la 18:28 (ora Romaniei). Incepand de la aceasta data, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.

- Perioada sarbatorilor de iarna este o perioada aglomerata pentru marea majoritate a participanților la trafic. Inainte de a pleca la drum lung, printre primele lucruri care trebuie verificate sunt anvelopele. Utilizarea unei echipari corecte permite deplasarea in siguranța chiar și in condiții de drum…

- Sarbatorile de iarna ♥♥♥ Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar înainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi în care majoritatea românilor înca fac ultimele

- GOOGLE DOODLE 18 decembrie 2017. Apropierea Sarbatorilor de iarna este marcata de Google cu un doodle special. Compania a început numaratoarea inversa pâna la Craciun cu un doodle de sezon: "December global festivities" GOOGLE DOODLE 18 decembrie 2017. Pinguini,…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, majoritatea magazinelor din Alba funcționeaza dupa un program special. Pentru cei care vor sa iși faca aprovizionarea, va prezentam mai jos programul supermarket-urilor si locatiilor de cumparaturi din Alba Iulia. SUPERMARKET – produse alimentare si altele Kaufland…

- Cea mai scurta zi din 2017 va fi pe 21 decembrie, cand are loc solstițiul de iarna. Cuvantul „solstițiu” vine din limba latina – sol inseamna soare și systere – a sta locului. De doua ori pe an, in iunie și in decembrie, Soarele iși schimba ușor traiectoria, astfel ca pare sta locului. Solstițiul de…

- eJobs continua campania „Povestea unui CV magic” in parteneriat cu Fundația Ringier, prin care iși propune sa sprijine, alaturi de cei peste 3,3 milioane de profesioniști conectați la piața muncii prin intermediul platformei, tineri talentați din familii defavorizate. Astfel, pentru fiecare CV pe care…

- Companiile din sectorul gazelor naturale sunt pregatite sa asigure consumul in perioada sarbatorilor de iarna, iar incidentul din Austria, respectiv explozia de la terminalul de gaze Baumgarten, nu va avea efecte pe piata energetica romaneasca, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei,…

- "Mulțumesc Ambasada Suediei din Bucuresti / Sveriges ambassad i Bukarest pentru atenția acordata fesului pe care l-am purtat duminica la protest. :) Pentru plimbari iarna, pe seara, in Piața Constituției sau Piața Victoriei, țin bine și șosetele de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite…

- Sambata, 09.12.2017, s-a desfașurat editia a XVII- a a Festivalului National al Obiceiurilor și al Datinilor de Iarna. Sala Balada a fost plina de spectatori care au venit sa se bucure de prestația celor noua ansambluri participante din toata tara. Juriul, alcatuit din specialiști din…

- Pe 12 decembrie, mare parte a colindatorilor va aparține orașului Pecica. De acolo vor sosi elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazar”, corul aceluiași liceu, copiii Clubului de Copii din Pecica, alaturi de elevii Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” din municipiu și solista Anastasia Solomie. Aceștia…

- Primaria Cugir este mobilizata sa intervina pentru decongestionarea strazilor de zapada și gheața ori de cate ori este necesar. Intrucat, intretinerea drumurilor in sezonul rece este realizata in regim propriu, administrația locala s-a pregatit pentru iarna 2017-2018 cu utilaje noi, carburanți și materialele…

- 1. Fiți vigilent, incetiniți și ramaneți in controlSunt trei elemente cheie de conducere pe timp de iarna in condiții de siguranța. Iernile sunt o provocare pentru automobiliști. Conduceți in funcție de condițiile meteorologice și de autostrada, care pot fi imprevizibile.2.

- Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, ninsori la munte, intensificari ale vantului Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 11 – 10 decembrie, ora 20 Zone afectate: conform...

- Avertisment de ultima ora de la meteorologi: vor fi precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 08.00 – 10 decembrie, ora 20.00. Vestea este și mai neplacuta…

- Legendara trupa aniverseaza 20 de ani de activitate muzicala printr-un turneu național care se va incheia in luna decembrie, iar pentru inceputul lui 2018, baieții pregatesc un nou album. Dupa ce Laurențiu Duta, Viorel Sipos și Mihai Budeanu au cucerit topurile muzicale cu hituri precum „Cine ești?”,…

- Legendara trupa aniverseaza 20 de ani de activitate muzicala printr-un turneu național care se va incheia in luna decembrie, iar pentru inceputul lui 2018, baieții pregatesc un nou album. Dupa ce Laurențiu Duta, Viorel Sipos și Mihai Budeanu au cucerit topurile muzicale cu hituri precum „Cine ești?”,…

- &"Întârzierea subventiilor de transport si necesitatea de a majora salariile pentru a ne apropia de nivelurile din CFR Calatori ne-a determinat sa scumpim biletele de tren&", a declarat pentru MEDIAFAX, Radu Zlatian, directorul de

- Organizatorii targului de sarbatori din centrul Buzaului au fost nevoiti sa redistribuie artistii programati in concertele din 14,15 si 16 decembrie, declarate zile de doliu national. De aceea, seria spectacolelor din aceasta saptamana incepe joi, la ora 17.00. Cap de afis este Xonia. „Din cauza instituirii…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata.…

- Vasile Miriuța, tehnicianul lui Dinamo, a declarat ca, in cazul in care va fi pastrat la echipa și din 2018, intenționeaza sa aduca mai mulți jucatori din strainatate. "Am iesit un pic la suprafata, dar trebuie sa castigam urmatoarele doua partide pentru a avea liniste. Acum suntem de play-out, dar…

- Normele rutiere interzic circulatia autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna. Pentru a preveni producerea de accidente rutiere pe fondul neutilizarii anvelopelor de iarna sau al diferitelor defectiuni tehnice ale…

- Politistii maramureseni atrag inca o data atentia cu privire la respectarea legislatiei in domeniul rutier si recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu viteza adaptata conditiilor de trafic si meteo! Avand in vedere faptul ca este posibil ca partea carosabila sa fie umeda ori acoperita…

- Intre 6 și 31 decembrie 2017, in Parcul Tineretului, am incercat sa dam contur unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera…

- Ce este super in tendinte in sezonul de toamna iarna 2017-2018? Paltonul din blana ecologica! Si nu oricum, ci in culori vibrante, care sa dea culoare zilelelor mohorate si outfiturilor tale! Descopera-l pe cel de care nu te vei mai desparti in zilele reci! Candva paltonul din blana obisnuia sa fie…

- V. Stoica Daca, in urma cu doi ani, cunoscuta scena biblica a Nașterii Domnului a fost caricaturizata de reprezentantanții societații Servicii de Gospodarire Urbana, in anul de grație 2017 a venit randul lui Moș Craciun, flancat de o ceata de pinguini care strajuiesc zona fantanii arteziene aflata in…

- La Orhei a inceput instalarea pomului de Craciun, care va fi inaugurat pe 10 decembrie. Cu aceasta ocazie, primaria Orhei va organiza un concert cu participarea lui Valentin Uzun cu orchestra Tharmis, dar si o petrecere in aer liber cu DJ, se arata intr-un comunicat de presa al primariei. Potrivit sursei…

- Proiectul Tradiții de iarna in Timiș și Banat iși propune revigorarea turismului de iarna in aceasta zona a țarii, prin repunerea in lumina a tradițiilor legate de Ignat, interpretate de fiecare etnie in parte, și promovarea evenimentelor care au loc pe parcursul iernii in intreaga zona.…

- Patru sate din localitatea Vintileasca, judetul Vrancea, sunt afectate de viscol, primarul localitatii, Georgel Spataru, declarand ca zapada masoara circa 40 de centimetri, insa, in unele zone, sunt si troiene de pana la un metru si jumatate.

- Parada de 1 Decembrie va fi urmata de tradiționala fasole cu afumatura, concerte, vizite gratuite la muzeu și Targul de Craciun, in care vor fi promovate produsele locale, gustoase și sanatoase. Luna Decembrie este una plina de evenimente pentru romani, iar bucuria cu care buzoienii vor intampina…

- Primarul Capitalei a convocat astazi comandamentul pentru evaluarea stadiului pregatirilor de iarna​. Au fost prezenti primarii celor 6 sectoare, dar și operatorii de salubrizare, reprezentanti...

- Cod portocaliu de ninsori si viscol a fost anuntat pentru centrul Romaniei. Avertizarea este valabila de luni seara pana marti dupa-amiaza.Sunt vizate zonele montane din judetele Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges.

- Mai multe imagini cu noile decorațiuni de Craciun montate de angajații Primariei Filiași, județul Dolj, au devenit virale pe internet, acestea semanand cu o pereche de chiloți. Primarul localitații, Gheorghe Ilie, susține ca instalațiile luminoase agațate pe stalpii de iluminat vor fi date jos și asamblate…

- Victor Pițurca a fost contactat luni de oficialii lui Dinamo, pentru a-i propune functia de antrenor principal, dar fostul selecționer a refuzat. Realizatorii emisiunii Fotbal Club, de la Digi Sport, au luat miercuri seara legatura cu Pițurca, iar acesta a confirmat negocierile. Citeste si…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat recent la o emisiune de televiziune ca lunile decembrie, ianuarie si februarie se vor incadra in limitele normale ale perioadei de iarna.

- Pregatirile pentru Sarbatorile de Iarna au intrat in linie dreapta și la Slobozia. Primaria municipiului iși propune ca anul acesta sa cheltuie 300 mii de lei pentru luminițele de Craciun. Potrivit unor surse din cadrul instituției, 150 mii de lei vor fi utilizați pentru reparația instalațiilor de iluminat…

- Vizibil stingheriti, Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu s-au simtit pentru cateva minute precum fostii nostri demnitari comunisti, la primirea calduroasa organizata de vorbitorii de limba romana pe aeroportul din Portland, Statele Unite, unde populara formatie si-a inceput turneul aniversar…